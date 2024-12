Marcelo Paredes, volante paraguaio de 31 anos, é o novo contratado do Londrina EC

O volante paraguaio Marcelo Paredes é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2025. O atleta de 31 anos teve a chegada anunciada na tarde de segunda-feira (9) para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O vínculo do atleta é definitivo até o final da Série C.





Paredes é da base do Guaraní-PAR, onde subiu para o profissional em 2015 e ficou até 2018, quando se transferiu para o 12 de Octubre-PAR. Em 2022, chegou ao Tacuary-PAR, acumulando mais de 100 jogos pelo clube.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





MARCELO PAREDES, volante





Publicidade

Nome completo: Marcelo Miguel Paredes Valdez

Data de nascimento: 04/01/1993 (31 anos)

Publicidade

Cidade que nasceu: Assunção-PAR

Altura: 1,77m

Publicidade

Dominância: Destro

Instagram: @chelo_mp06

Publicidade





Clubes como profissional:





2025: Londrina

Publicidade

2024: Tacuary-PAR

2023: Tacuary-PAR

Publicidade

2022: Tacuary-PAR

2021: 12 de Octubre-PAR

2020: 12 de Octubre-PAR

2019: 12 de Octubre-PAR

2018: Guaraní-PAR

2017: Guaraní-PAR

2016: Guaraní-PAR

2015: Guaraní-PAR (base)