Ajudando na convocação, chegada de Ancelotti é recebida positivamente pela estafe de Endrick

A chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira não preocupa Endrick e o seu estafe, mesmo após as críticas públicas do treinador no mês passado - quando o jovem tentou dar uma cavadinha e desperdiçou uma chance clara de gol do Real Madrid -, e os poucos minutos em campo na temporada 2024/25.
A reportagem apurou que o entorno de Endrick considera o italiano um nome incontestável na seleção brasileira, e entende que o trabalho deles no Real Madrid pode ajudar o jovem de 18 anos a retornar aos convocados - o atacante ficou de fora da seleção para os jogos das Eliminatórias em março, contra Colômbia e Argentina.
As críticas públicas também não foram vistas como negativas. Endrick encarou as palavras do treinador como construtivas e não como um aviso de que ele deixaria de receber oportunidades. Em conversas com o atacante, Ancelotti sempre elogiou o empenho dele nos treinos e quando recebia oportunidades em campo.
"[Endrick] Teve duas oportunidades. Creio que, na primeira, não poderia ter feito melhor. Na segunda, pode ser que estava impedido, pode ser... Mas ele não pode fazer essas coisas. Ele é jovem, tem que aprender, tem que chutar o mais forte possível. Não fazer coisas de teatro. Clubes de teatro no futebol não existem", disse Ancelotti, no dia 24 de abril, após vitória do Real Madrid por 1 a 0 contra o Getafe.
Endrick encarou esse cenário no Palmeiras e também deu a volta por cima. Abel Ferreira também ficou irritado com o jogador e fez críticas em coletivas de imprensa, mas ele foi o protagonista do Palmeiras na arrancada para o título do Brasileiro de 2023.
O cenário é visto como totalmente oposto ao do Real Madrid. O clube merengue tem concorrência pesada no ataque com Mbappé, Rodrygo e Vinicius Jr. Além disso, Arda Güler e Brahim Díaz tiveram um desempenho melhor e também ganharam mais chances como suplentes.
A posição de 9 na seleção nesta quarta-feira (14) é uma incógnita e vários já foram testados: João Pedro (Brighton), Matheus Cunha (Wolves), Igor Jesus (Botafogo), Pedro (Flamengo) e Evanílson (na época Porto e hoje no Bournemouth).
Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick disputou 35 partidas e marcou 7 gols, mas recebeu poucos minutos. Foram apenas 713 minutos em campo pelo clube merengue, isso significa 7,92 jogos (um número muito baixo).
Com contrato até o fim da Copa, Ancelotti começa sua missão já na próxima semana. Ele se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai, no próximo mês, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no dia 26, no Brasil, o técnico anunciará os escolhidos para os jogos em Guayaquil e São Paulo.
