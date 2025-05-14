Ajudando na convocação, chegada de Ancelotti é recebida positivamente pela estafe de Endrick

A chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira não preocupa Endrick e o seu estafe, mesmo após as críticas públicas do treinador no mês passado - quando o jovem tentou dar uma cavadinha e desperdiçou uma chance clara de gol do Real Madrid -, e os poucos minutos em campo na temporada 2024/25.





A reportagem apurou que o entorno de Endrick considera o italiano um nome incontestável na seleção brasileira, e entende que o trabalho deles no Real Madrid pode ajudar o jovem de 18 anos a retornar aos convocados - o atacante ficou de fora da seleção para os jogos das Eliminatórias em março, contra Colômbia e Argentina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As críticas públicas também não foram vistas como negativas. Endrick encarou as palavras do treinador como construtivas e não como um aviso de que ele deixaria de receber oportunidades. Em conversas com o atacante, Ancelotti sempre elogiou o empenho dele nos treinos e quando recebia oportunidades em campo.





"[Endrick] Teve duas oportunidades. Creio que, na primeira, não poderia ter feito melhor. Na segunda, pode ser que estava impedido, pode ser... Mas ele não pode fazer essas coisas. Ele é jovem, tem que aprender, tem que chutar o mais forte possível. Não fazer coisas de teatro. Clubes de teatro no futebol não existem", disse Ancelotti, no dia 24 de abril, após vitória do Real Madrid por 1 a 0 contra o Getafe.

Publicidade





Endrick encarou esse cenário no Palmeiras e também deu a volta por cima. Abel Ferreira também ficou irritado com o jogador e fez críticas em coletivas de imprensa, mas ele foi o protagonista do Palmeiras na arrancada para o título do Brasileiro de 2023.





O cenário é visto como totalmente oposto ao do Real Madrid. O clube merengue tem concorrência pesada no ataque com Mbappé, Rodrygo e Vinicius Jr. Além disso, Arda Güler e Brahim Díaz tiveram um desempenho melhor e também ganharam mais chances como suplentes.

Publicidade





A posição de 9 na seleção nesta quarta-feira (14) é uma incógnita e vários já foram testados: João Pedro (Brighton), Matheus Cunha (Wolves), Igor Jesus (Botafogo), Pedro (Flamengo) e Evanílson (na época Porto e hoje no Bournemouth).





Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick disputou 35 partidas e marcou 7 gols, mas recebeu poucos minutos. Foram apenas 713 minutos em campo pelo clube merengue, isso significa 7,92 jogos (um número muito baixo).

Publicidade





Com contrato até o fim da Copa, Ancelotti começa sua missão já na próxima semana. Ele se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai, no próximo mês, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.





Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no dia 26, no Brasil, o técnico anunciará os escolhidos para os jogos em Guayaquil e São Paulo.



