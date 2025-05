Alison reforça importância do Londrina EC em retomada da carreira

Um dos pilares do Londrina no ano, o volante Alison reconheceu que o clube alviceleste já faz parte de sua história no futebol. Revelado pelo Santos e com mais de 200 jogos pelo clube, o atleta acumulou lesões ligamentares nos joelhos nos últimos anos e ficou sem time para atuar no fim do ano passado. Foi então que chegou o convite do time alviceleste para um contrato de um ano, para disputar o Campeonato Paranaense e o Campeonato Brasileiro da Série C de 2025.





"Estou muito feliz de poder recuperar minha minutagem, meu ritmo de jogo. Há muito tempo eu não tinha essa sequência de jogos. Estou muito feliz, já falei isso algumas vezes e vou repetir: sou muito grato ao Londrina”, disse o volante alviceleste sobre sua volta aos gramados. Já são 21 jogos no ano.

Aos 32 anos, Alison havia disputado apenas um jogo oficial pelo Santos em 2024, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol. Foram 15 minutos em campo.





“O Londrina me abriu as portas em um momento muito difícil da minha carreira, e eu estou fazendo, e vou continuar fazendo enquanto estiver aqui, o possível e o impossível para colocar o Londrina no lugar onde o Londrina merece”, seguiu o jogador.





O experiente meio-campista de 32 anos vem em uma sequência de seis jogos consecutivos sem ser substituído. Há mais de três anos, quando atuava pelo Al-Hazm, da Arábia Saudita, Alison não tinha uma grande sequência em campo sem ser sacado. De setembro de 2021 a janeiro de 2022, o atleta disputou 12 jogos consecutivos sem deixar o campo.

Reaproximação





Um dos líderes do elenco, Alison viveu junto ao elenco a mudança de casa da equipe, saindo do estádio do Café para treinar e disputar jogos no Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Se na antiga casa havia um afastamento físico por conta do tamanho do Café, no VGD tudo mudou.





“Quando cheguei aqui, muitas pessoas me falaram que a torcida estava um pouco distante da equipe, e acho que, durante os jogos, estamos conseguindo trazer o torcedor para mais perto da gente. Isso é muito importante. A gente conta muito com o nosso torcedor”, afirmou o camisa 5 do Tubarão. O LEC tem média de público de mais de 5 mil torcedores no estádio da área central da cidade.

“Agradeço, do fundo do meu coração a todo torcedor que nos apoia, o pessoal da cidade que apoia a equipe, que me apoia, que me abraçou. Estou muito feliz. Enquanto estiver aqui, vou fazer o possível e o impossível para estar no lugar onde esse clube merece."





Contra o Caxias, sábado (31), no estádio Centenário, às 19h30, Alison voltará a ser titular do Londrina. O meio-campista começou jogando em todos os jogos da Série C.