Alvo Bike 2025: evento esportivo que movimentou Alvorada do Sul no último domingo

O município de Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) foi palco de uma verdadeira celebração do esporte, da superação e do turismo regional com a realização da 5ª edição do Alvo Bike no último domingo (3). A prova de Mountain Bike XCM, já consolidada no calendário esportivo da região, alcançou um recorde de 504 participantes.





Disputado nas categorias Pro (65 km), Sport (30 km), Turismo/Passeio (30 km) e no Desafio Alvo Kids e Juvenil (para crianças de 2 a 14 anos), o evento foi supervisionado pela FPC (Federação Paranaense de Ciclismo) e mobilizou ciclistas de várias cidades do Paraná e do estado de São Paulo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além das trilhas em meio à natureza, o evento foi marcado por uma estrutura de acolhimento e lazer, com Espaço Gastronômico, Espaço Kids Criativo, Espaço Recovery com fisioterapeutas e banheira de gelo, além da animação do DJ Motta. Foram entregues 120 troféus aos atletas vencedores nas categorias premiadas.





Para a secretária de Turismo, Érica Bufalo, esta edição simbolizou um marco para a cidade. “Foi a edição que mais me deixou feliz com os resultados. Graças ao trabalho consistente realizado nas últimas três edições, estruturamos um evento que movimenta não só o esporte, mas toda a economia local. O Desafio Kids, por exemplo, mobilizou toda uma família com avós, tios, irmãos — e isso impacta diretamente o comércio e os serviços da cidade”, afirmou.

Publicidade





O envolvimento da comunidade também se refletiu na atuação de voluntários, comerciantes e representantes locais. Na arena gastronômica, empreendedores locais também puderam mostrar seu trabalho. Para Patrícia Guimarães e Valdenor Nunes de Santana Filho, da T Pastelaria, o evento foi memorável.





Publicidade

“Foi uma grande honra participar do Alvo Bike. Mais do que uma celebração do esporte, o evento foi um encontro de famílias, com alegria e união. A presença das crianças trouxe uma energia contagiante e tornou tudo ainda mais significativo", declarou os responsáveis da pastelaria.





A inclusão e o espírito de superação marcaram muitos dos momentos vividos na trilha. Um exemplo emocionante veio do ciclista PCD Joel Hygino Ferreira, de Rolândia, que participou pela primeira vez: “Pedalo com uma perna e conquistar o segundo lugar foi uma superação. Muitos veem a deficiência como invalidez, mas Deus me dá força para seguir em frente. O Alvo Bike foi um exemplo de respeito e acolhimento. Deve servir de modelo para outros eventos.”

Publicidade