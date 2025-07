Alvo Bike vai reunir ciclistas do Paraná e São Paulo em Alvorada do Sul

A cidade de Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), está na contagem regressiva para receber atletas e amantes do ciclismo no dia 3 de agosto, data da largada da 5ª edição do Alvo Bike, prova de Mountain Bike XCM que se consolida como um dos principais eventos esportivos da região. Com participantes já confirmados de diversas cidades do Paraná e do estado de São Paulo, o evento reforça o papel do município como destino do turismo esportivo, promovendo saúde, lazer e integração regional.





Organizado com supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), o Alvo Bike oferece percursos de 30 km e 65 km, com categorias para iniciantes e atletas experientes, além da modalidade turismo passeio — ideal para quem quer pedalar sem espírito de competição, e do Desafio Alvo Kids e Juvenil.

A arena do evento terá estrutura completa, incluindo Espaço Gastronômico, o animado Espaço Kids Criativo, com oficinas gratuitas de pintura e costura comandadas pela artesã Bruna Gloor, e o Espaço Recovery, com fisioterapeutas, massagem esportiva e banheira de gelo para reabilitação pós-prova. A animação fica por conta do DJ Motta, garantindo a energia do público durante toda a manhã.





“O Alvo Bike consolida a valorização da prática esportiva no nosso município e fortalece lembranças de quem vem participando desde o início. As belezas naturais da cidade atraem os ciclistas e proporcionam uma atmosfera única de conexão com a natureza”, destaca Marcos Moura, secretário municipal de Esportes.

Experiências únicas





Com inscrições abertas desde o mês de junho, o evento já atraiu dezenas de atletas com histórias inspiradoras. O aposentado João Jabur, de Londrina, foi o primeiro inscrito desta edição. “Este é o terceiro ano que participo. O que mais me atraiu foi o local, que é muito bonito, e a organização, sempre impecável. Eventos assim tiram muita gente do sedentarismo e revelam a força do esporte para transformar vidas e cidades”, comentou.





A funcionária pública Silvana Aparecida dos Santos, de Narandiba (SP), participa pela terceira vez consecutiva. “Já virou tradição na nossa família. É um dos meus eventos favoritos, muito bem organizado. A cidade é linda e é sempre uma oportunidade de conhecer mais do Paraná”, diz. Na mesma linha, o analista Gabriel Nogueira, de Flora Rica (SP), reforça a importância de ações como essa: “É a segunda vez que participo. São eventos assim que inspiram mais gente a praticar esporte”.

Estreando na prova, o gerente de produção Odair Romão, de Iguatemi (PR), diz estar animado com a experiência. “O que me atraiu foi poder pedalar em lugares diferentes. A expectativa é de um trajeto bacana e com apoio ao ciclista. Esse tipo de evento aproxima os jovens do esporte”, reforça.





A preocupação com o bem-estar dos atletas também é marca registrada da organização. Segundo a fisioterapeuta Amanda Máximo, responsável pelo Espaço Recovery, o cuidado com a recuperação no pós-prova impacta diretamente na performance futura. “O Recovery permite que o corpo inicie a recuperação de forma mais eficiente. Isso ajuda na saúde do atleta e na prevenção de lesões”.

A largada será às 8 horas, com café da manhã especial para todos os inscritos. Durante o dia, as trilhas, paisagens e a hospitalidade da população local serão o cenário perfeito para uma experiência esportiva que une desafio, superação e acolhimento.





Serviço – 5ª edição do Alvo Bike

Data: 3 de agosto de 2025 (domingo)

Local: Alvorada do Sul – PR

Modalidades: PRO (65 km), SPORT (30 km), Turismo/Passeio (30 km), E-Bike, Duplas, PCD, Alvo Kids e Juvenil





Inscrições: Exclusivamente pelo site ou app da www.ticketsport.com.br





Retirada de kits:

⦁ 02/08 (sábado) das 14h30 às 18h

⦁ 03/08 (domingo) das 6h30 às 7h35

Largada: A partir das 8h (organização por pelotões)

Kids e Juvenil: Largada a partir das 8h30 (inscrição gratuita – vagas limitadas)

Descontos: 50% para PCD e atletas com 60+

Estrutura: Café da manhã para atletas, Espaço Gastronômico, Espaço Kids Criativo (com oficinas de pintura e costura), Espaço Recovery com fisioterapeutas, banheira de gelo e massagem, apresentação do DJ Motta e atrações abertas à comunidade.





