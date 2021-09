Alvo de ofensas raciais, Celsinho fala sobre agressor: 'Já deveria ter sido punido'

O meio-campo Celsinho, do Londrina Esporte Clube, se manifestou a respeito do novo comunicado oficial emitido pelo Brusque na sexta-feira (3) sobre o caso de injúria racial que ele sofreu. Sobre “o afastamento do envolvido por prazo indeterminado das atividades do clube até a integral e devida apuração dos fatos” determinado pelo Brusque, Celsinho afirma que o tal envolvido já deveria ter sido punido no mesmo dia. “ Acho justo que esse criminoso seja afastado, mas na minha opinião ele já deveria ter sido retirado do estádio naquele mesmo dia.”

“O primeiro comunicado que o Brusque emitiu é um absurdo. Me tirar de vítima para uma posição de oportunista foi um golpe muito baixo para tentar me calar, mas não deu certo. Não deu certo, porque depois que a repercussão veio à tona e que todo mundo opinou e relatou que não era justo, é óbvio que eles voltaram atrás, mas aquela primeira nota é de uma cabeça minúscula. Ela mostra, de fato, o pensamento, não digo de todos, mas o pensamento de algumas das pessoas que compactuam com o criminoso", relatou o atleta.







