Ancelotti já pagou multa de R$ 2,4 milhões e não deve ir para a prisão

BARCELONA - O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi condenado a um ano de cadeia por fraude no Imposto de Renda espanhol. A infração aconteceu na declaração de 2014, quando o treinador estava em sua primeira passagem pelo Real Madrid.





Apesar da condenação a um ano de prisão, Ancelotti não será preso, segundo fontes jurídicas ouvidas pela reportagem. Na Espanha, os crimes com penas inferiores a dois anos só levam o infrator à cadeia caso haja condições muito específicas.

No caso do treinador, a falta de um histórico de crimes e o pagamento da multa afastam as possibilidades de que vá para a cadeia.





A sentença prevê que Ancelotti não poderá obter ajudas ou subvenções do Governo espanhol, nem com os serviços da Segurança Social no país pelos próximos três anos.

O que diz a sentença?





A sentença do caso foi ditada nesta quarta-feira pela Audiência Provincial de Madri. Além da pena de um ano de reclusão, Ancelotti foi condenado a pagar uma multa de 383.361 euros (R$ 2,4 milhões, em valores atuais) - ele já havia depositado o valor em 17 de dezembro de 2021.

Ancelotti também era acusado de fraude similar na declaração do Imposto de Renda de 2015, mas foi absolvido.





A reportagem teve acesso à sentença que condenou o treinador italiano. O documento afirma que Ancelotti não declarou pagamentos de direitos de imagem feitos pelo Real Madrid para uma empresa no Reino Unido, da qual ele era sócio.

Os juízes avaliaram que a omissão desses valores na declaração do Imposto de Renda tinha como objetivo fraudar os cofres públicos da Espanha. A infração se enquadra no artigo 305 do Código Penal espanhol.

De acordo com a sentença, Ancelotti "é responsável criminalmente por sua participação direta e pessoal nos fatos, conforme previsto no Artigo 28 do Código Penal".

O documento afirma, ainda, que houve uma simulação de contratos com empresas — no caso, para pagamento de direitos de imagem do treinador -a fim de reduzir a quantidade de imposto devida.





Em 2014, segundo a Receita Federal espanhola, Ancelotti teria de pagar cerca de 346 mil euros em imposto de renda. Com a fraude, ele acabou recebendo quase 40 mil euros como restituição. Uma diferença total de 383.361, que é justamente o valor da multa presente na sentença.

