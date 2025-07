PSG vence Real Madrid e vai para a final do Mundial

Atual campeão europeu, o PSG não tomou conhecimento do Real Madrid e está na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em jogo disputado nesta quarta-feira (9) no MetLife Stadiu, em Nova Jersey, os franceses aplicaram 4 a 0 no gigante espanhol com gols de Fabián Ruiz, duas vezes, Dembélé e Gonçalo Ramos.

No domingo (13), no mesmo estádio, às 16h (de Brasília), o PSG enfrenta o Chelsea, que eliminou o Fluminense na outra semifinal.

Atropelo francês





O PSG teve início avassalador e foi para o intervalo vencendo o Real Madrid com autoridade. Em um primeiro tempo marcado por falhas graves da defesa merengue, a equipe francesa abriu 3 a 0 com grande atuação de Fabián Ruiz e Dembélé.





Logo aos dois minutos, Kvaratskhelia deu o cartão de visitas, invadiu a área pela esquerda e finalizando com perigo, mas a bola saiu. Um minuto depois, Fabián Ruiz arriscou de fora da área e obrigou Courtois a fazer linda defesa. Aos quatro, o goleiro do Real brilhou novamente ao defender um chute à queima-roupa de Nuno Mendes, após cruzamento rasteiro de Hakimi.





A pressão francesa virou vantagem aos cinco, quando Asencio cometeu falha individual, saiu jogando errado dentro da área, e entrou nos pés de Dembélé, que dividiu com Courtois, e a sobra ficou para Fabián Ruiz empurrar para o gol: 1 a 0.

Aos oito, o PSG ampliou. Dessa vez foi Rüdiger quem falhou, furando uma tentativa de passe e permitindo que Dembélé roubasse a bola e finalizasse com precisão: 2 a 0.

O terceiro gol saiu aos 24 minutos, em jogada trabalhada. Hakimi tabelou com Dembélé pela direita e cruzou para Fabián Ruiz, que dominou e bateu com categoria no canto: 3 a 0.

O Real tentou reagir aos 37, quando Mbappé caiu na área após dividida com João Neves, mas o árbitro mandou seguir.





Caixão fechado

Após um primeiro tempo arrasador, o PSG voltou para a etapa final com tranquilidade e manteve o domínio sobre o Real Madrid.





Logo aos dois, o PSG chegou a balançar as redes com Doué, após boa jogada de Kvaratskhelia e Dembélé pela esquerda. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do camisa 10 francês no início da jogada.

O Real Madrid até tentou reagir. Valverde arriscou um chute da entrada da área, mas Beraldo apareceu no caminho e salvou o PSG ao bloquear a finalização, que acabou desviada para escanteio.





Com o passar do tempo, o PSG passou a valorizar a posse de bola, trocando passes com calma e administrando a vantagem construída. Até que aos 41, os franceses deram o golpe de misericórdia. Em contra-ataque, Barcola fez jogada individual e encontrou Gonçalo Ramos na área para finalizar: 4 a 0.





Fluminense





Último brasileiro eliminado da Copa do Mundo de Clubes ao perder para o Chelsea por 2 a 0 na semifinal, o Fluminense se prepara para voltar ao Brasil. O time carioca deixa os Estados Unidos nesta sexta-feira (11) em voo fretado e tem pouso programado em solo brasileiro para o fim da noite.

A equipe de Renato Gaúcho terá menos de uma semana para se recuperar e se preparar para a volta aos gramados, já que na quinta-feira (17) estará em campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Cruzeiro, às 19h30, no Maracanã.







FICHA TÉCNICA





PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee Kang-In); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué (Mayulu) Dembélé (Gonçalo Ramos) e Kvaratskhelia (Barcola). Técnico: Luis Enrique





Real Madrid

Courtois; Rudiger, Tchouameni e Asencio (Éder Militão); Valverde, Bellingham (Modric), Arda Guler (Lucas Vásquez) e Fran García; Mbappé, Vinícius Júnior (Brahim Díaz) e Gonzalo García (Carvajal). Técnico: Xabi Alonso





Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Estádio: MetLife Stadium, Nova Jersey

Gols: Fabián Ruiz (PSG, 5’ 1ºT), Dembélé (PSG, 8’ 1ºT), Fabián Ruiz (PSG, 24’ 1ºT), Gonçalo Ramos (PSG, 41' 2ºT)

Público: 77.542 torcedores









