Ancelotti planeja onde irá usar Neymar e espera que seja no Maracanã

O técnico Carlo Ancelotti espera contar com Neymar na próxima data Fifa e já sabe onde escalar o craque. Ancelotti vive a expectativa de ter Neymar nos jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro. O duelo com o Chile pode ser no Maracanã. O confronto com a Bolívia ocorrerá fora de casa.





O técnico italiano vê Neymar capaz de "jogar em qualquer lugar" se estiver bem fisicamente. A lesão muscular na coxa tirou o astro das partidas contra Equador e Paraguai.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O novo treinador da seleção já sabe até onde escalar Neymar: na armação. A função seria a de Matheus Cunha na vitória sobre o Paraguai.





"Neymar veio ao hotel nos cumprimentar. Demos um abraço, ele sempre está próximo da seleção. Quando estiver bem, pode jogar em qualquer lugar do campo. Mas temos que imaginá-lo na mesma posição do [Matheus] Cunha, que era como um número 10, não um centroavante. Podia fazer e ser muito perigoso nessa posição", disse Ancelotti.

Publicidade





Enquanto o Brasil enfrentava o Paraguai, Neymar estava no leilão solidário para o instituto que leva o seu nome. Apesar da ausência, o camisa 10 do Santos afirmou que a vontade era estar com a seleção





"Estou muito feliz de estar aqui, muito, mas queria estar em campo. Infelizmente, não deu certo", disse o jogador.

Publicidade





Suspenso, Neymar não estará à disposição do Santos contra o Fortaleza nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão. Ele sai de férias amanhã e voltará a trabalhar no Santos no dia 27. O contrato válido até 30 de junho deve ser renovado até a Copa do Mundo de 2026.





SORTEIO DA COPA

Publicidade





Faltando um ano para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou na quarta-feira (11) quando os confrontos da fase de grupos serão definidos. O sorteio dos grupos será realizado em dezembro de 2025. O dia exato e o local do evento ainda serão informados.





A definição das chaves pode ocorrer antes de todas as seleções participantes estarem definidas. O prazo máximo para a confirmação de todos os 48 países na disputa é março de 2026, com o fim de todas as Eliminatórias.

Publicidade





O Brasil e outras 12 equipes já estão garantidos no torneio. Além dos três co-anfitriões (EUA, Canadá e México) e da seleção pentacampeão, as demais seleções que carimbaram suas vagas antecipadamente são: Argentina (atual campeã), Austrália, Equador, Irã, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, Jordânia e Uzbequistão.





A Fifa espera que 6,5 milhões de fãs prestigiem os estádios na Copa que será realizada na América do Norte. São ao todo 16 cidades-sede, que exibirão relógios de contagem regressiva nesta quarta em comemoração à marca de um ano para o início do evento.





A entidade máxima do futebol mundial acrescentou que os ingressos para a Copa de 2026 estarão à venda para o público geral nos próximos meses —sem especificar quando. Já os pacotes de hospitalidade devem ser lançados em julho.