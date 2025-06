Ancelotti valoriza defesa, mas admite baixa produção da seleção no ataque

Carlo Ancelotti, 65, ficou satisfeito com a postura defensiva da Seleção Brasileira em sua estreia à frente da equipe, nesta quinta-feira (5), diante do Equador. O empate, no entanto, mostrou ao treinador que seu maior desafio nos próximos jogos será melhorar a produção ofensiva.





"Para mim, foi [um jogo] muito bom. Acho que o time teve uma boa atitude, estava organizado e, em alguns momentos, criou grande pressão ofensiva", afirmou o italiano. "Poderia ter sido melhor com a bola no terço final e ter um jogo mais fluido", reconheceu, antes de criticar o gramado do estádio Monumental de Guayaquil.

"Tivemos dificuldade para sair [da defesa]. Eu não quero dar desculpas, mas não foi tão fácil jogar neste campo", disse o comandante. "No final, ficou um bom empate em um bom jogo. Saímos satisfeitos e confiantes para o próximo."





A Seleção Brasileira empatou por 0 a 0 com o Equador, no estádio Monumental. Em sua primeira partida sob direção do treinador italiano, a equipe pentacampeã mundial encarou um adversário de qualidade, que ocupa a segunda colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo, e conseguiu um ponto, em duelo truncado, sem gols.

Ainda que tenha chegado celebrando estar à frente da "melhor seleção do mundo", Ancelotti sabia que a fase era ruim e que o confronto fora de casa não era fácil, contra um rival bem treinado pelo argentino Sebastián Beccacece.





Ao apito final, a formação verde-amarela ocupava a quarta colocação no torneio classificatório da América do Sul para o Mundial de 2026, com 22 pontos - poderá cair para quinto nesta sexta-feira (6), em caso de vitória da Colômbia. O Equador tem 24 - mesmo tendo começado com três pontos negativos, por escalação irregular na edição anterior das Eliminatórias- e só está atrás da Argentina.

Vinicius Junior e Casemiro defenderam a atuação da seleção diante do Equador. Ambos fizeram questão de enfatizar que Ancelotti teve apenas dois dias de treino com o elenco completo antes de sua estreia à frente do Brasil.





"Ele ainda não teve tempo para mostrar seu trabalho, seu plano de jogo. Todo o mundo tem que seguir junto, feliz, porque a Copa do Mundo é logo ali", disse o atacante do Real Madrid.





"Tivemos um sistema defensivo sólido. Poucas oportunidades para eles. A seleção tem que ser melhor, ser dominante, mas tivemos só dois dias de trabalho, aos poucos vamos melhorando", acrescentou o volante do Manchester United.