Apagado em 2023, Everton Moraes 'vira a chave' e se torna referência no Londrina EC

O anúncio do retorno de Everton Moraes ao Londrina no início deste ano gerou reclamação e desconfiança do torcedor alviceleste.





A passagem durante a Série B de 2023 havia sido muito discreta e o atacante não conseguiu evitar o rebaixamento do Tubarão. Mas, assim como o time, o jogador deu a volta por cima e terminou a primeira fase do Paranaense como uma das referências do ataque.



Emprestado pelo Bahia, Moraes chegou ao Tubarão no segundo turno da Série B. Não conseguiu render e atuou em apenas oito partidas, sendo duas como titular. Deixou o Alviceleste sem marcar sequer um gol.







Em 2024, começou o Paranaense como reserva, mas aos poucos foi ganhando oportunidades e conquistou a confiança do técnico Emerson Ávila e da torcida. Na vitória por 3 a 1 sobre o Maringá, marcou um belo gol e foi o melhor em campo.

"Diferente do ano passado, estou me sentindo muito bem e confiante. Tenho certeza que o ano será de muitos bons frutos para mim e para o Londrina", frisou o atacante de 21 anos, autor de dois gols no Estadual. Everton Moraes ganhou espaço no time titular a partir da escalação com três atacantes.





A formação ao lado de Calyson e Peu, além da aproximação de Rafael Longuine, aumentou o potencial ofensivo do LEC, que terminou a primeira fase com o terceiro melhor ataque do Paranaense, com 17 gols.





"Estamos bem entrosados ali na frente, temos conseguido boas atuações e tenho certeza que vamos dar muitas alegrias ainda ao torcedor", apontou Moraes. Juntos os quatro jogadores marcaram 10 gols no Paranaense.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: