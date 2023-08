Apesar da má fase no Londrina EC, Moccelin tem a confiança de Eduardo Souza

O atacante Paulinho Moccelin está na sua quinta passagem pelo Londrina e foi a grande contratação do clube para a disputa da Série B.





A expectativa em torno do jogador era tão grande que o gestor Sérgio Malucelli anunciou na apresentação do atleta que Moccelin "era a cereja do bolo" que faltava no elenco alviceleste.

Na prática, no entanto, o atacante não tem correspondido. As atuações têm sido discretas, bem diferente de 2018, quando o jogador foi um dos destaques do LEC naquela Série B, jogando ao lado de Dagoberto.





Titular em quase todas as partidas do atual Brasileiro, Moccelin só marcou dois gols na atual competição, além de duas assistências. Na derrota para o Atlético-GO, foi substituído no segundo tempo e deixou o gramado do estádio do Café sob vaias de parte da torcida.

O técnico Eduardo Souza reconheceu a queda de rendimento do atacante nas últimas partidas, mas ressaltou a entrega do atleta nos treinos do dia a dia e o comprometimento tático do jogador durante as partidas.





"É a primeira vez que trabalho com o Paulinho e ele é um profissional exemplar e trabalhador. Pode ser que do ponto de vista técnico ele não esteja nos seu melhores momentos, mas no aspecto tático, no comprometimento e na ajuda defensiva, vem cumprindo muito bem e, por isso, tem ganhado os minutos em campo", frisou Souza, em entrevista coletiva na tarde de quarta-feira (23).





