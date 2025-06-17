Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Dominou o campo

Apesar do empate, Fluminense faz boa estreia no Mundial de Clubes

Matheus Camargo - Redação Folha
17 jun 2025 às 16:22

Compartilhar notícia

Lucas Merçon / Fluminense F.C.
Publicidade
Publicidade

O Fluminense fez boa estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (17), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas só empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha. A equipe carioca finalizou mais que o adversário e dividiu a posse de bola, além de ter criado as chances mais perigosas da partida, mas não saiu do zero no placar.


Flu melhor

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O Fluminense surpreendeu o Borussia Dortmund desde o início em Nova Jersey. Logo aos três, Everaldo enfiou linda bola para Arias, que avançou e finalizou por cima, próximo ao gol de Kobel. O time alemão se enervou com o bom início do time brasileiro e, aos 16, quase levou o primeiro do Flu. Arias recebeu passe pela direita e avançou até a área do Borussia. O colombiano finalizou de pé direito, mas parou no goleiro adversário.


O Fluminense assustou mais uma vez aos 26, quando Hércules dominou da intermediária e finalizou com força, perto da meta de Kobel. A torcida do time carioca tomou conta do MetLife Stadium e, aos 33, quase fez a festa. O Tricolor armou jogada de perigo com Arias, que inverteu jogada para Nonato. O volante encontrou Martinelli na área e o camisa 8 chutou colocado, muito perto da trave do gol do Borussia. No minuto seguinte, mais uma finalização do Flu, agora com Nonato, que parou em Kobel, o que foi repetido por Arias aos 35, mais uma vez parando no arqueiro do time aurinegro da Alemanha.

Publicidade


A primeira grande chance do Borussia Dortmund saiu aos 44 minutos, quando Adeyemi recebeu passe na área e avançou para finalizar, mas Martinelli travou no momento da finalização do atacante e evitou o gol.


Goleiros trabalham e empate permanece

Publicidade


O Fluminense começou o segundo tempo em cima dos alemães e seguiu pressionando, até ter a principal chance da partida aos 12. Arias lançou Everaldo em velocidade e o centroavante disparou para a área. Ele cortou a marcação e rolou para Canobbio, que chegava de trás, em velocidade, mas o uruguaio finalizou sem força, em cima de Kobel.


O Borussia assustou o Fluminense aos 19, quando Brandt avançou pela direita e rolou para Sabitzer na entrada da área. O jogador do time alemão finalizou no canto, mas parou em Fábio.

Publicidade


O Tricolor viu o goleiro Kobel fazer grandes defesas aos 23 e evitar o gol brasileiro. Após cobrança de escanteio, Everaldo pegou o rebote e finalizou da entrada da área, no canto, obrigando o goleiro a voar para uma grande defesa. No rebote, Nonato finalizou e o arqueiro do time alemão voou para mais uma defesaça em Nova Jersey.


Aos 38, o Borussia voltou a finalizar com perigo contra o gol de Fábio, mais uma vez em jogada pela direita. Ryerson foi ao fundo e cruzou para Svensson, que ganhou no alto de Samuel Xavier, mas mandou para fora. Aos 48, a última grande chance do jogo foi dos alemães. O zagueiro Sule avançou pelo meio e finalizou com força da intermediária, no canto, obrigando o veterano Fábio a fazer sua defesa mais difícil na partida.

Publicidade


O Fluminense volta a campo pelo grupo F no sábado (21), quando enfrenta o Ulsan Hyundai (COR), às 19h, também em Nova Jersey. O Borussia também joga sábado, mas mais cedo, às 13h, contra o Mamelodi Sundowns (AFS), em Cincinnati.


Flamengo vence


Na noite de segunda-feira (16), o Flamengo também estreou na Copa do Mundo de Clubes, na Filadélfia, e venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0. Arrascaeta fez o primeiro na etapa inicial, enquanto Luiz Araújo ampliou no segundo tempo. No outro jogo do grupo D, o Chelsea venceu o Los Angeles FC pelo mesmo placar. Flamengo e Chelsea farão o principal jogo da chave na sexta-feira (20), às 15h, também na Filadélfia.


Leia também:

Imagem
UBSs de Londrina terão horário estendido para vacinação contra gripe
O imunizante contra a influenza permanece disponível nas Unidades Básicas de Saúde: basta comparecer à UBS mais próxima da residência, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30.
Fluminense Copa do Mundo de Clubes da Fifa estados unidos Borussia Dortmund Resultado de partida
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas