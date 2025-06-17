Apesar do empate, Fluminense faz boa estreia no Mundial de Clubes

O Fluminense fez boa estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (17), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas só empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha. A equipe carioca finalizou mais que o adversário e dividiu a posse de bola, além de ter criado as chances mais perigosas da partida, mas não saiu do zero no placar.





Flu melhor

O Fluminense surpreendeu o Borussia Dortmund desde o início em Nova Jersey. Logo aos três, Everaldo enfiou linda bola para Arias, que avançou e finalizou por cima, próximo ao gol de Kobel. O time alemão se enervou com o bom início do time brasileiro e, aos 16, quase levou o primeiro do Flu. Arias recebeu passe pela direita e avançou até a área do Borussia. O colombiano finalizou de pé direito, mas parou no goleiro adversário.





O Fluminense assustou mais uma vez aos 26, quando Hércules dominou da intermediária e finalizou com força, perto da meta de Kobel. A torcida do time carioca tomou conta do MetLife Stadium e, aos 33, quase fez a festa. O Tricolor armou jogada de perigo com Arias, que inverteu jogada para Nonato. O volante encontrou Martinelli na área e o camisa 8 chutou colocado, muito perto da trave do gol do Borussia. No minuto seguinte, mais uma finalização do Flu, agora com Nonato, que parou em Kobel, o que foi repetido por Arias aos 35, mais uma vez parando no arqueiro do time aurinegro da Alemanha.

A primeira grande chance do Borussia Dortmund saiu aos 44 minutos, quando Adeyemi recebeu passe na área e avançou para finalizar, mas Martinelli travou no momento da finalização do atacante e evitou o gol.





Goleiros trabalham e empate permanece

O Fluminense começou o segundo tempo em cima dos alemães e seguiu pressionando, até ter a principal chance da partida aos 12. Arias lançou Everaldo em velocidade e o centroavante disparou para a área. Ele cortou a marcação e rolou para Canobbio, que chegava de trás, em velocidade, mas o uruguaio finalizou sem força, em cima de Kobel.





O Borussia assustou o Fluminense aos 19, quando Brandt avançou pela direita e rolou para Sabitzer na entrada da área. O jogador do time alemão finalizou no canto, mas parou em Fábio.

O Tricolor viu o goleiro Kobel fazer grandes defesas aos 23 e evitar o gol brasileiro. Após cobrança de escanteio, Everaldo pegou o rebote e finalizou da entrada da área, no canto, obrigando o goleiro a voar para uma grande defesa. No rebote, Nonato finalizou e o arqueiro do time alemão voou para mais uma defesaça em Nova Jersey.





Aos 38, o Borussia voltou a finalizar com perigo contra o gol de Fábio, mais uma vez em jogada pela direita. Ryerson foi ao fundo e cruzou para Svensson, que ganhou no alto de Samuel Xavier, mas mandou para fora. Aos 48, a última grande chance do jogo foi dos alemães. O zagueiro Sule avançou pelo meio e finalizou com força da intermediária, no canto, obrigando o veterano Fábio a fazer sua defesa mais difícil na partida.

O Fluminense volta a campo pelo grupo F no sábado (21), quando enfrenta o Ulsan Hyundai (COR), às 19h, também em Nova Jersey. O Borussia também joga sábado, mas mais cedo, às 13h, contra o Mamelodi Sundowns (AFS), em Cincinnati.





Flamengo vence





Na noite de segunda-feira (16), o Flamengo também estreou na Copa do Mundo de Clubes, na Filadélfia, e venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0. Arrascaeta fez o primeiro na etapa inicial, enquanto Luiz Araújo ampliou no segundo tempo. No outro jogo do grupo D, o Chelsea venceu o Los Angeles FC pelo mesmo placar. Flamengo e Chelsea farão o principal jogo da chave na sexta-feira (20), às 15h, também na Filadélfia.



