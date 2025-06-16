UBSs de Londrina terão horário estendido para vacinação contra gripe

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe prossegue em Londrina. O imunizante contra a influenza permanece disponível nas Unidades Básicas de Saúde: basta comparecer à UBS mais próxima da residência, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. E para auxiliar as pessoas que não conseguem ir até os pontos de vacinação em horário comercial, nesta quarta-feira (18), estarão abertas exclusivamente para vacinação, até as 21h, as unidades do Alvorada (Rua Poços de Caldas, 85, zona oeste) e do Guanabara (Rua Montevidéu, 605, zona sul).





Na próxima semana, também na quarta-feira (25), além das unidades Alvorada Guanabara, também funcionarão em horário ampliado para vacinação as UBSs do Armindo Guazzi (Avenida São João, 4.321) e Eldorado (Rua Tertuliano, 800), ambos na zona leste; e do Vivi Xavier (Rua John Lennon, 342, zona norte).

É preciso ter em mãos um documento de identificação com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

PARA POPULAÇÃO EM GERAL





A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra o vírus influenza. As pessoas que recebem a vacina, ainda que contraiam a infecção viral, apresentam quadros mais leves e de recuperação mais rápida. Também ficam menos suscetíveis a evoluir para complicações, como pneumonias e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e outras condições que podem levar a óbito. Desde abril, a vacina está liberada para a população em geral, com idade mínima de seis meses.

Como o vírus muda com frequência, a vacina é reformulada anualmente, para incluir as cepas prevalentes. A dose fornecida pelo SUS contempla três subtipos do influenza A e B por serem os mais comuns.

O relatório atualizado no sábado (14) mostra que, desde o início da campanha 2025, foram aplicadas 136.814 doses em Londrina. Entre idosos, gestantes e crianças, que compõem o público-alvo prioritário, foram 68.018 doses, o que corresponde a uma taxa de cobertura de apenas 45,75%.





AÇÕES EXTRAMURO





A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, destacou as ações extramuro de vacinação como estratégias essenciais para ampliar o alcance das coberturas vacinais. “São importantes especialmente nesse momento da vacinação de influenza, visto que os casos de SRAG vêm aumentando a cada dia. Essas ações ajudam a levar as vacinas até comunidades que, por algum motivo, têm dificuldade de acessar os postos de saúde de forma tradicional. E esse esforço é fundamental para o sucesso e para a prevenção de doenças imunopreviníveis”, complementou.





Escolas, empresas e outros pontos com alto fluxo de pessoas estão recebendo equipes da Saúde para a imunização. Na quinta-feira (19), durante o Dia da Bondade, o ponto de atendimento ficará disponível das 9h às 16h. O Dia da Bondade é uma iniciativa do Grupo Tarobá e será realizado no estacionamento do Super Muffato da Avenida Duque de Caxias, 1.200, zona sul.



