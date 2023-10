Após confusão em último jogo, Londrina Futsal decide vaga na Liga Nacional em Cascavel

Cercado por um clima de tensão, Londrina Futsal e Stein Cascavel decidem a vaga na final da Liga Nacional de Futsal Feminino neste domingo (29), às 20h, no ginásio da Coopavel, em Cascavel.





O time da casa tem a vantagem do empate, após ter vencido na ida em Londrina por 3 a 2. A equipe londrinense precisa vencer no tempo normal e também na prorrogação para chegar a decisão.



A primeira partida, na última segunda-feira, foi marcada por agressões de alguns integrantes da torcida organizada do LEC contra jogadoras e integrantes da comissão técnica do Stein. Ao final do jogo, houve invasão do ginásio da Unopar/Anhanguera e muita confusão.







