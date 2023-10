Após confusão em Cascavel, Liga Futsal suspende Vanda Sanches e interdita ginásio em Londrina

A Liga Feminina de Futsal (LFF) divulgou na quarta-feira (25) as punições impostas após a confusão envolvendo a torcida organizada do Londrina no jogo contra o Stein/Cascavel na última segunda-feira (23). Membros da Falange Azul invadiram a quadra e agrediram a delegação do time visitante no jogo válido pela primeira semifinal da Liga nacional feminina.





Em nota, a Liga informou que a vice-presidente da LFF e coordenadora do LEC Futsal, Vanda Cristina Sanches, foi afastada de suas funções até a realização de uma assembleia geral. Essa reunião, prevista para a próxima terça-feira (31), deve determinar se o afastamento é temporário ou definitivo. Ela também está afastada do Londrina Futsal.

