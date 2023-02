Após derrota e "sincericídio", Edinho volta a anunciar saída do LEC

Após anunciar sua saída do Londrina na quinta-feira (2), quando o time havia empatado o jogo contra o então lanterna Rio Branco, e recuar da decisão 12 horas depois, o técnico Edinho voltou a comunicar em suas redes sociais, nesta noite, que está deixando o clube.





Na verdade, ele apenas repostou a mensagem da quinta passada, acrescentando apenas "voltando com o post pra não ter que fazer outro (atualizado em 5/2/2023)".



A nova postagem ocorre logo após o time ter sido derrotado por 1 a 0 pelo São-joseense, em São José dos Pinhais.





Como na "primeira demissão", a direção da SM Sports não se manifestou sobre esse novo comunicado do treinador. O gestor Sérgio Malucelli esteve no estádio Pinhão e chegou a ir ao vestiário após a partida, mas saiu sem falar com a imprensa.

Já Edinho falou. E foi bem sincero sobre a sua situação à frente de uma equipe que em sete rodadas soma 6 pontos, ocupando a oitava posição, a apenas dois pontos de distância da zona do rebaixamento.





“Confortável (a situação) não está. Sou profissional, tenho convicção da minha competência, capacidade, do processo que está sendo feito. Quem executa são os atletas e sabemos das nossas limitações. Não se faz milagre. Os jogadores estão fazendo o que podem e é isso que temos”, disparou.

Resta saber se haverá uma nova reunião entre o gestor e o filho de Pelé para "aparar as arestas" e reverter a "segunda demissão", o que apenas revelaria o grau de amadorismo que vem marcando a gestão do clube neste início de temporada, ou se o Londrina confirmará que um novo treinador assumirá o time a partir desta segunda-feira.





Na quinta (9), em meio a tamanha crise, o Tubarão encara o lanterna Foz do Iguaçu, na fronteira.





