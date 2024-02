Após derrota no Paranaense, Londrina EC faz contas contra a zona de rebaixamento e por vaga no G8

A derrota para o Athletico freou a reação do Londrina no Campeonato Paranaense. Com o tropeço no estádio do Café, o Alviceleste segue fora do G8 e próximo da zona do rebaixamento faltando apenas três rodadas para o término da fase de classificação.





O Tubarão vai decidir o seu futuro no Estadual nas duas próximas semanas, com dois jogos em casa e uma partida como visitante.

O revés, de virada, por 2 a 1, para o time reserva do Athletico, manteve o LEC com apenas sete pontos após oito jogos. Foi a segunda derrota no Café, onde o time ainda ganhou. Em três jogos, somou apenas um ponto em casa, fruto do empate com o Coritiba.





Para se classificar para as quartas de final, serão necessárias pelo menos duas vitórias para chegar aos 13 pontos. Pelo equilíbrio do campeonato, mais uma vitória deve ser suficiente para evitar a queda para a Divisão de Acesso.

O Londrina terá um confronto direto contra o Andraus, na quarta-feira (14), às 11h, na Vila Capanema, em Curitiba. Depois no sábado (17) recebe o Azuriz no estádio do Café e, na última rodada, no dia 25, encara o Maringá também em casa.





"Não tenho na cabeça quantos pontos precisamos para escapar do rebaixamento e nem quantos para estar entre os oito. O que tenho muito claro é que teremos três jogos muito difíceis, mesmo sendo dois em casa porque são contra dois adversários que estão na parte de cima da tabela", comentou o técnico Emerson Ávila, em entrevista coletiva, após a derrota de sábado.

"E o jogo contra o Andraus é um confronto direto onde precisamos fazer o máximo possível para voltar com os três pontos."





DERROTA

A derrota por 2 a 1 para o Athletico foi a terceira do Londrina no Paranaense. O time fez um bom primeiro tempo, saiu na frente com um gol do atacante Peu, mas tomou o empate ainda na primeira etapa.





No segundo tempo, o LEC não conseguiu manter o ritmo e viu o rubro-negro crescer em campo e buscar a virada.





