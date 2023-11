Após títulos, era SM Sports no Londrina EC chega ao fim desgastada e com dívidas

Depois de 13 anos o Londrina vai reassumir o departamento de futebol do clube. A SM Sports vive os seus últimos dias como parceira do Tubarão e a rescisão do contrato será oficializada ainda esta semana.





Responsável por recolocar o LEC no cenário do futebol brasileiro, com títulos e acessos, a empresa de Sérgio Malucelli perdeu poder de investimento nos últimos anos, acumulou dívidas, montou elencos de qualidade duvidosa e sai de cena desgastada com o clube, com a torcida e com a cidade.



Publicidade

Publicidade





A SM Sports surge em 2011 como a salvadora da pátria do LEC em um cenário de intervenção da Justiça do Trabalho, enormes dívidas, um quase rebaixamento para a terceira divisão do Paranaense no ano anterior sob a gestão do grupo Universe e um departamento de futebol dilapidado, sem dinheiro e sem calendário.







Apostando em um centro de treinamento moderno e em um treinador inexperiente, a nova gestora do futebol alviceleste conseguiu o objetivo principal logo no primeiro ano. Sob o comando de Claudio Tencati, o Tubarão conquistou, sem muitos percalços, o título da Divisão de Acesso do Paranaense.

Publicidade





Apesar de estar de volta à elite do futebol do Estado e de ter feito uma campanha espetacular no Paranaense de 2013, o ano marcante para a virada alviceleste seria o de 2014. O clube voltou a ser campeão estadual depois de 22 anos e garantiu calendário nacional com a participação na Série D.





A partir daí, o time foi galgando degraus até chegar à Série B, em 2016. O clube havia disputado a competição pela última vez em 2004.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: