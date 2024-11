Apucarana recebe a fase final dos Jogos Abertos do Paraná a partir desta sexta

A cidade de Apucarana sedia, a partir desta sexta-feira (22), a primeira etapa da fase final dos Japs (Jogos Abertos do Paraná). As disputas prosseguem até domingo (24) e envolvem 3,3 mil atletas e membros de comissões técnicas de 80 municípios paranaenses.





Neste primeiro fim de semana da final os atletas competirão nas modalidades de atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol sete, futsal, ginástica rítmica, handebol, natação, tênis, voleibol, e xadrez. Além disso, a disputa de bolão masculino, também válida para os Japs, acontece na cidade de Rolândia. A segunda parte da fase final será disputada de 28 de novembro a 1º de dezembro, também em Apucarana.

Os Japs são disputados por atletas a partir de 17 anos e sem limite de idade máxima para participação. A edição 2024 dos Jogos Abertos teve início no mês de junho (etapas regional e macrorregional) e atendeu mais de 12,1 mil participantes, de 251 municípios.





Para o coordenador dos Esportes de rendimento da SEES (Secretaria do Esporte), Emerson Venturini, os Japs representam um elo na cadeia esportiva do Paraná, que começa com os Jogos Escolares e se estende até o Paraná Master.

“Essa trajetória demonstra o compromisso do governo do Estado em oferecer oportunidades para atletas de todas as idades e níveis de rendimento”, afirmou.





Esta é a oitava vez que Apucarana recebe as finais dos Japs. As demais edições foram em 1965, 1980, 1993, 2016, 2017, 2021 e 2022. Entre as praças esportivas da Cidade Alta que serão utilizadas na final estão o Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), Estação Cidadania, Complexo Esportivo Áureo Caixote, Centro de Convivência do Idoso, o Parque Municipal Jaboti e o Colégio São José.

Londrina





Londrina terá uma delegação de 250 pessoas em Apucarana, sendo 200 atletas. Levando em conta os dois finais de semana da fase decisiva, a cidade estará representada em 11 modalidades.

Londrina disputa o atletismo (M e F), ginástica rítmica, basquete (M e F), vôlei (M e F), handebol (M e F), futsal feminino, tênis (M e F), tênis de mesa (M e F), rúgbi masculino, vôlei de praia (M e F) e futebol sete masculino.





A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo tenta repetir a campanha de 2023. No ano passado, o time londrinense foi campeão no masculino, feminino e no geral.

Para isso, o time de atletismo pé vermelho escala seus principais atletas. Serão 49 competidores e uma comissão técnica formada por seis integrantes em busca de mais uma boa campanha.





Nomes como Livia Avancini, atleta olímpica e nove vezes medalhista consecutivas do arremesso do peso no Troféu Brasil, Letícia Evely Lopes, atual campeã brasileira dos 400 metros sub-18, e Paulo Henrique Romualdo, recordista brasileiro e sul-americano da prova dos 110 metros com barreiras sub-20, são algumas das apostas de medalhas para o atletismo londrinense na competição.





“A gente sabe da importância que tem essa competição para a nossa equipe. É sempre uma responsabilidade enorme representar bem a cidade de Londrina, e vamos trabalhar muito forte para isso. Entregar o nosso melhor para alcançar os nossos objetivos”, destacou Paulo Romualdo.