Atleta da Atril promove Oficinas de Atletismo para crianças no dia 8 de dezembro em Londrina

As Oficinas de Atletismo e Copinha de Pentathlon para crianças de 5 a 12 anos serão promovidas pelo triatleta da Atril (Associação Triatlética Londrinense) Wilson Oliveira Paulino (Copel/Proesporte), no dia 8 de dezembro, das 8h às 11h no CSU (Centro Social Urbano) de Londrina. O evento é aberto ao público, porém as vagas são limitadas. No dia das atividades, cada criança deverá levar dois quilos de alimentos não perecível que serão doados para causas sociais e estar acompanhada de um responsável.





Para se inscrever é necessário seguir os seguintes passos: seguir o perfil do Instagram do atleta organizador @wilsonolip1970; marcar uma pessoa nos comentários; realizar a inscrição através deste link:

https://forms.gle/5aovQD95DE5LgDA39 . As inscrições será confirmada se todos os passos forem cumpridos.





CRIANÇAS DO PROJETO LUCAS JÁ PARTICIPARAM DE VÁRIAS OFICINAS

Desde março de 2024, Wilson promove oficinas com as crianças do Projeto Lucas , dentre as oficinas conduzidas pelo triatleta estão: “Arremesso de Pesinho”, “Corridinha com Barreirinhas”, “Saltinho em Distância”, “Crosscountryzinho”, "Pentathlonzinho" e “Lançamento de Dardinhos” .





As oficinas é mediada por Wilson e faz parte de um projeto de incentivo esportivo ao triatleta amador, selecionado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Paraná.





