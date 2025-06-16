Pesquisar

Derrota no sábado

APVE Londrina evolui, mas sofre revés no Paranaense Feminino de Basquete

Redação Bonde com N.Com
16 jun 2025 às 16:24

Divulgação/ Júlio Sodré - APVE
A APVE Londrina Basketball mostrou evolução em duas rodadas disputadas no Campeonato Paranaense Feminino de Basquete. Mesmo assim, a equipe sofreu um novo revés no último sábado (14), em jogo válido pela segunda rodada da competição. No Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina, o Foz Basquete/ Abasfi saiu de quadra com vitória pelo placar de 61 a 52.


O time comandado pelo técnico Marival Mazzio Junior demonstrou outra postura em relação à estreia. Com um ataque mais eficiente e defesa melhor postada, a APVE Londrina chegou na reta final da partida com apenas 4 pontos de desvantagem para o adversário. Na tentativa de virar o placar, houve mais abertura de espaço na defesa e o Foz Basquete/ Abasfi definiu a vitória nos contrataques.

Individualmente, a ala Camila foi o destaque do time londrinense. Com 11 pontos registrados, ela foi a cestinha da equipe e a terceira maior pontuadora do jogo. A ala/pivô Netelyn, com 10 pontos e 4 rebotes, e a ala/armadora Chaiane, com 7 pontos, também se destacaram.

“Essa primeira etapa foi mais para ajustar e entrosar o elenco. Novas atletas chegaram, assim como eu, e até a disputa da próxima etapa vamos demonstrar um desempenho ainda melhor. Mesmo com os resultados adversos, foi bom também para nosso técnico testar as trocas de atletas e ver as possibilidades para a sequência da temporada”, analisou Chaiane, ala/armadora da APVE Londrina Basketball.

A equipe londrinense volta a entrar em quadra pelo Campeonato Paranaense no mês de agosto, quando a cidade de Foz do Iguaçu recebe a segunda etapa da competição estadual, que marca a definição da fase de classificação e, consequentemente, os jogos semifinais.

O projeto feminino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio da Fundação de Esportes de Londrina, Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do Restaurante Londrinense, Casa de Carnes Paraná, D’Mille Alimentos, academia Arizona CF e Fisioterapeuta Vinicius Coelho.

APVE Londrina Basketball Basquete Feminino Londrina Basquete Ginásio do Jardim Bandeirantes
