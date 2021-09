Argentina desiste de jogos contra a seleção brasileira feminina

A AFA (Associação de Futebol da Argentina) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (2), para anunciar que não vai jogar os amistosos marcados contra a seleção brasileira em setembro. Em justificativa, a AFA alegou dificuldades com a pandemia e logística para as viagens, por isso optou em desistir dos confrontos.







Continua depois da publicidade

"As várias restrições aplicadas aos voos da Argentina devido à pandemia, somadas à nula disponibilidade de lugares para as datas programadas, obrigaram a esta decisão a ser tomada apesar da disponibilidade de ambas as equipas para realizarem jogos amistosos", dizia parte da nota.





Ainda na mesma, a associação disse que tomou todas as medidas possíveis para tornar a viagem possível e agradeceu o esforço da Confederação Brasileira de Futebol nas tentativas.





Os jogos preparatórios aconteceriam na Paraíba. Recentemente, Pia Sundhage fez a convocação das jogadoras que participariam das partidas marcadas para os dias 18 e 21 de setembro, ambas na Paraíba.





Não é a primeira vez que acontece este tipo de situação. Em novembro de 2020, as seleções tinham amistoso marcado no Brasil. Na ocasião, a AFA também citou dificuldades com a logística de viagem e as restrições da pandemia.