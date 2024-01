O atacante Calyson é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 30 anos chega para integrar o elenco do LEC no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C.

Calyson iniciou sua carreira no sub-17 de Grêmio, em 2009. Foram cinco anos no clube gaúcho, subindo até o profissional. Em 2014, chegou ao Coritiba e foi emprestado ao Novo Hamburgo-RS. Em 2015, foi emprestado ao Inter de Lages-SC e foi em definitivo ao Luverdense-MT.

Em 2016, jogou por Glória-RS, Sergipe e Atlético Tubarão-SC. No ano seguinte, iniciou no Atlético Tubarão-SC, passou pelo Sergipe e terminou a temporada no Brasil-RS.

Em 2018, seguiu no Brasil-RS e depois foi negociado com o Ceará. Em 2019 e 2020, jogou pelo São Caetano e no segundo semestre de 2020, chegou ao América Mineiro.

Em 2021, jogou pelo CRB. Em 2022, atuou pelo Ituano e ABC. Em 2023, jogou pelo Camburiú-SC e pela Aparecidense-GO.