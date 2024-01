Anulação de processo de Cuca por estupro não é definitiva e cabe recurso

A anulação do processo de Cuca por estupro na Justiça da Suíça não é definitiva. O Tribunal de Berna anulou a condenação de Cuca por estupro de 1989, mas cabe recurso para o caso durante esse mês de janeiro.





O Tribunal de Berna, por email, afirmou que a anulação do processo não é definitiva e evitou dar mais detalhes.

Daniel Bialski, advogado de Cuca, concorda que cabe recurso, mas acha difícil a reversão da decisão.

"Posso te dizer que é definitiva, mas obviamente cabe recurso. Só que como o próprio Ministério Público da Suíça concordou, acho difícil", diz o advogado.

A vítima, Sandra Pfäffli, morta em 2002, de acordo com a justiça suíça. Ela tinha 13 anos na noite de 30 de julho de 1987 e morreu aos 28. O tribunal encontrou um herdeiro, que não se interessou em ser parte do caso.





A juíza Bettina Bochsler aceitou a defesa de Cuca sobre a condenação à revelia, quando é feita sem advogado próprio ou defensor público, mas não entrou no mérito da inocência do treinador. O caso foi reaberto no Tribunal Regional de Berna-Mitteland e o UOL teve acesso aos documentos.

"Qualquer pessoa acusada de um delito criminal tem o direito fundamental de ser defendida por um advogado. Essa é a base de um julgamento justo", diz trecho da decisão.





O crime prescreveu, então o pedido de novo julgamento feito pela defesa do treinador não foi acatado. O Ministério Público decidiu anular a pena de 15 meses de detenção e extinguir o processo por sexo com menor de idade sob coerção com outros três colegas durante excursão do Grêmio em 1987.

A defesa de Cuca entende que essa é uma vitória parcial. Seus advogados dizem ter provas suficientes para provar a inocência, mas o mérito não foi julgado.





O caso foi dado como encerrado no dia 28 de dezembro e Cuca ainda foi indenizado com pagamento de R$ 55,2 mil, já descontadas as custas processuais.

Cuca resolveu revisitar a história depois de pedir demissão no Corinthians em abril de 2023, quando viu grande parte da torcida e da opinião pública contra sua contratação.





O treinador de 60 anos pretende voltar a trabalhar em 2024. Ele recusou várias propostas durante a tentativa de se provar inocente e vê a anulação do processo como suficiente.





"Hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos oito meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus", diz Cuca, em nota oficial.