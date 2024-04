Athletico é bicampeão do Campeonato Paranaense no ano do centenário

O Athletico é bicampeão do Campeonato Paranaense! O título do Rubro-negro de 2024, ano em que completa o seu centenário, foi confirmado com a vitória por 3 a 0 sobre o Maringá, na noite deste sábado (6), na Ligga Arena, com gols de Pablo, Fernandinho e Mastriani.





No primeiro jogo das finais do Estadual o Furacão já havia vencido por 1 a 0. Este é o 28º título paranaense do Athletico na sua história. Com a conquista, o Rubro-Negro levantou a taça Gil Rocha, nomeada assim em homenagem ao jornalista paranaense que faleceu no ano passado.

“Muito feliz, mais uma conquista, um ano muito especial para o clube, se tratando do centenário. Vamos curtir esse momento que é muito importante para nós”, comemorou o zagueiro Thiago Heleno, que agora tem quatro títulos paranaenses, em entrevista para a Rede Furacão.





O JOGO





Diante de um grande público na Ligga Arena (36.692 pagantes, 37.758 total), a finalíssima começou truncada, com muita marcação, mas poucas chances claras de gol. Esquivel e Canobbio, por exemplo, até tiveram oportunidades, mas não conseguiram marcar.





