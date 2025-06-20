Pesquisar

Atleta de Ibiporã conquista medalha no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids

Redação Bonde com assessoria de imprensa
20 jun 2025 às 13:34

A atleta Isabela Kadoguti, de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), alcançou um feito de destaque no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids 2025, ocorrido nos dias 14 e 15 de junho no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri (SP). Com apenas 13 anos e uma trajetória repleta de conquistas, Isabela enfrentou dois dias intensos de competição com mais de 2.800 atletas de todo o Brasil e do exterior, garantindo o 3º lugar em uma das categorias mais disputadas do evento.


"Vim em busca do ouro, pois sabia que era possível. Foram duas lutas muito duras: finalizei a primeira e perdi a segunda por pontos. Fiquei triste pela derrota, mas feliz por saber que entreguei meu máximo", contou Isabela, que agora se prepara para os próximos desafios com o objetivo de alcançar a faixa preta e competir nos maiores torneios do mundo.


Iniciando no jiu-jitsu aos 9 anos no Japão, onde reside desde os 5, Isabela já conquistou mais de 30 medalhas de ouro, além de ter sido campeã asiática por dois anos consecutivos pela ASJJF, vice-campeã do Pan Kids nos Estados Unidos e campeã mundial em Nagoya. Hoje, sua rotina inclui treinos diários, acompanhamento nutricional, psicológico e musculação, tudo voltado ao alto rendimento no esporte.


O prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, celebrou a conquista da jovem. "A história da Isabela nos enche de admiração. Ela leva o nome de Ibiporã para o mundo com talento, dedicação e espírito esportivo. Mesmo tão jovem, já demonstra valores que inspiram todos nós: esforço, disciplina e amor pelo que faz. A Prefeitura de Ibiporã parabeniza Isabela e sua família por essa trajetória brilhante e deseja muito sucesso nos próximos desafios. Nosso município se orgulha em ver seus talentos brilhando em palcos tão grandiosos."


Ibiporã atletas lutador de jiu-jítsu Campeão Mundial de Jiu-Jitsu
