Atleta de Londrina entra para o Hall Mundial do Ultra Triathlon

O atleta londrinense Diogo Decker completou o Deca Ironman Contínuo na prova Brasil Ultra Triathlon, sagrando-se como um dos pouquíssimos atletas no planeta a concluir as duas versões da prova mais extrema do triathlon mundial: o Deca Contínuo e o Deca “um por dia”. A Copa do Mundo de Ultra Triathlon e Decker ocorreu em Búzios (Rio de Janeiro) entre os dias 2 e 13 de maio.





Para se ter uma ideia da dimensão do feito, menos de 20 pessoas em todo o mundo já conseguiram completar as duas modalidades, que exigem preparo físico, mental e emocional extremos.





A modalidade consiste em nadar 38 km, pedalar 1.800 km e correr 422 km sem pausas definidas, enquanto a versão “um por dia” é dividida em 10 Ironmans em 10 dias consecutivos.





Com essa conquista, Diogo se torna o único atleta do Brasil a atingir essa marca e passa a integrar o Hall de Elite do Ultra-Triathlon Mundial.





Decker já havia sido reconhecido anteriormente como o 100º Deca Ironman da história, após seu primeiro Deca em formato “um por dia”, sendo que em 2023 ele ficou em 3º lugar Geral Elite na Etapa Brasil.





TREINAMENTO INTENSO





Além de atleta, Diogo é pai e empresário, e para equilibrar as suas atividades diárias demonstra alto grau de disciplina, dedicação e superação, seus treinamentos começam na madrugada e terminam tarde da noite.





Sua trajetória inspira atletas amadores e profissionais, e reforça o potencial esportivo da cidade de Londrina em revelar grandes atletas com destaque no cenário internacional.





(Com informações de Assessoria e Site IUTA - International Ultra Triathlon Association)