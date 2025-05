Londrina EC conta com novos pontos de vendas físicos de ingressos para jogos

O Londrina aumentou nos últimos dias os pontos de vendas físicos de ingressos para os jogos da equipe no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias). Após anunciar na última semana a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) como ponto de venda, o clube informou nos últimos dias dois novos pontos para compra dos bilhetes.

São eles o Posto São Gabriel, na rua Guaporé, 469, e agora a Homenz Londrina, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, 933, loja 03. No primeiro, o horário de atendimento é de segunda a sábado, das 6h às 22h, e domingos e feriados das 7h às 14h. Já no segundo, o horário é comercial, das 9h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 12h aos sábados.





Os pontos físicos tradicionais de vendas de ingressos seguem. São eles as lojas Karilu, na Celso Garcia Cid, no Muffato da Madre Leônia e no Muffato da Duque de Caxias, a Estação do Esporte, no Muffato da Saul Elkind, e as bilheterias do VGD.

Londrina x ABC





Os ingressos para Londrina x ABC seguem à venda e podem ser adquiridos também de forma online pelo site https://lec.agroplayingressos.com/shop/londrina-sport-club/londrina-ec-x-abc . O valor do setor curva segue a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), das arquibancadas em R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), mesmo valor do setor dos visitantes, do setor social a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), além dos camarotes atrás do gol, por R$ 100, e do setor Cadeira VIP, a R$ 150.





