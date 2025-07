Atleta de Londrina representará o Brasil em campeonato mundial de Kung Fu

A professora de Kung Fu Hung Gar e Boxe Chinês Lia Cristina de Menezes, responsável pela unidade de Londrina da Escola Punhos Unidos de Kung Fu, foi convocada para integrar a delegação brasileira no 8th World Kuo Shu Championship Tournament, que será realizado entre os dias 23 e 26 de outubro de 2025, em Araraquara (SP). O evento, promovido pela The World Kuoshu Federation, reunirá atletas de diversos países e, tradicionalmente realizado nos Estados Unidos ou na China, terá sua primeira edição no Brasil.





Praticante de Kung Fu desde 2005, Lia começou sua trajetória em Fortaleza (CE) e, a partir de 2015, passou a treinar com a Família Punhos Unidos, sob a orientação da Mestre Renata Balestrini. Em outubro de 2016, conquistou o grau de Faixa Preta 1º Grau, e em setembro de 2023, o de Faixa Preta 2º Grau, ambos certificados pela mesma mestra. Com ampla experiência em campeonatos regionais e nacionais, Lia já havia sido convocada para os mundiais de 2008 e 2012, mas não pôde participar à época. Agora, com a convocação para o campeonato mundial de 2025, terá a oportunidade de representar o país na categoria de lança.

“Para mim é uma grande vitória participar desse campeonato, pois eram mais de 100 atletas concorrendo às vagas em diferentes categorias. Minha maior expectativa é dar o meu melhor, honrando cada ensinamento passado pela Mestre”, afirmou Lia.





A convocação é um reconhecimento à dedicação e excelência técnica da atleta, que também leva o nome de Londrina ao cenário internacional.

