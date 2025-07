Atleta do PR conquista ouro inédito em Copa do Mundo de ginástica rítmica

A ginasta paranaense Mariana Vitória Gonçalves Pinto conquistou, junto à Seleção Brasileira, a inédita medalha de ouro no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada na última semana em Milão, na Itália. Ela treina no Clube Agir, em Curitiba, o mesmo da atleta Bárbara Domingos, a Babi, primeira brasileira a ser finalista olímpica, nos Jogos de Paris 2024, e que conta com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte). O grupo também conquistou o bronze na série mista.





A medalha veio após a prova olímpica, que soma as apresentações de cinco arcos (nota 25.950), e três bolas e dois arcos (26.900), totalizando 52.850 pontos. O resultado foi suficiente para desbancar grandes potências do esporte, como Japão (50.500) e China (50.200). Um dos temas da apresentação das brasileiras foi a música Evidências, sucesso da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, encantando o público.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mariana integrou a equipe composta pelas ginastas Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Sofia Pereira e Nicole Pírcio, esta última apoiada pelo programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), do Governo do Paraná. O grupo foi comandado pela técnica Camila Ferezin, de Londrina.

Publicidade





O próximo passo é o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, considerada a etapa mais importante do circuito, e que será disputado no Rio de Janeiro em agosto.





BABI

Publicidade





Finalista olímpica de 2024, Bárbara Domingos também participou da Copa do Mundo de Milão, chegando a três finais de aparelho e figurando no top 10 no individual geral.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: