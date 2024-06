Atleta londrinense conquista o Panamericano de Karatê no Uruguai

O atleta londrinense Vinícius Figueira conquistou a medalha de ouro no Panamericano de Karatê, realizado entre os dias 20 a 26 de maio em Punta del Este no Uruguai. Tendo disputado a categoria Kumitê - 67Kg, ele superou atletas do México, Uruguai e Chile, e o brasileiro Thulio Araújo, na final do campeonato.





“O título conquistado por ele faz com que ele se destaque ainda mais. O Vinícius já obteve o bronze e a prata no Mundial de Karatê, e está focado e trabalhando há anos para conquistar o ouro. Os treinos diários e a participação dele nos eventos oficiais são fundamentais na preparação dele para essa conquista”, disse o técnico do atleta, Marcelo Oguido.

Atualmente, Figueira está na sétima colocação do ranking mundial, e também foca sua preparação para o Campeonato Mundial de Karatê, que será em 2025, no Cairo.



Entre 31 de maio e 2 de junho, o atleta participou da quarta e última etapa da Premier League, realizada em Casablanca, no Marrocos, finalizando em oitavo lugar na edição.





No dia 10 de junho, o londrinense viaja para Kazan, na Rússia, onde participará dos BRICS Games, retornando ao Brasil em 17 de junho. Em seguida, de 24 a 30 de junho, Figueira competirá no Campeonato Sul-americano de Karatê, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.





No segundo semestre, o londrinense participará ainda do Mundial de Pamplona, por equipes, e também da etapa final do Campeonato Brasileiro e do Paraná Combate.