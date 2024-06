Primeiro reforço anunciado, meia Giancarlo ainda não foi regularizado no Londrina EC

O meia Giancarlo foi o primeiro reforço anunciado pelo Londrina para a disputa do Brasileiro da Série C. Passados mais de 70 dias da chegada do jogador, o atleta ainda não tem condição de jogo e não há previsão de quando a situação do meia será resolvida.







Giancarlo foi oficializado reforço alviceleste no dia 19 de março. O jogador de 24 anos, inclusive, concedeu entrevista coletiva no CT. O meia foi o primeiro dos 15 reforços anunciados pelo Tubarão até agora para o Brasileiro.

Todos os demais jogadores foram regularizados e estão aptos a jogar. Somente o goleiro Elzo e o zagueiro Pedro Jorge ainda não entraram em campo, mas opção técnica.







Giancarlo foi um dos destaques do Atlético de Alagoinhas na disputa do Campeonato Baiano deste ano. Foi formado na base do Bahia e passou ainda por clubes de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

De acordo com o Londrina, há uma pendência na documentação do atleta com o seu último clube e, por isso, ainda não foi possível registrar o contrato do jogador, válido até o final da Série C. O clube dá poucos detalhes sobre o imbróglio jurídico e afirma que não há prazo para o problema ser solucionado.





Com quatro gols e uma assistência em nove jogos no Campeonato Baiano, Giancarlo chegou como uma alternativa para vestir a camisa 10 do LEC e disputar posição com Rafael Longuine. O atual titular da meia não consegue agradar a torcida e já chegou a ir para o banco de reservas durante o Brasileiro.





