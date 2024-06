Atleta londrinense é bicampeão brasileiro de futebol de mesa

O londrinense João Antônio, atleta do LEC Futmesa, faturou no fim de semana o bicampeonato brasileiro da categoria sub-18 de futebol de mesa. O Campeonato Brasileiro Individual de 12 toques foi finalizado no domingo (2), em Londrina, e contou com mais de 250 botonistas de todo o país .







Campeão em 2023, João Antônio teve uma campanha de 15 vitórias em 18 jogos disputados. Na final, enfrentou Manu, da equipe de Botucatu (SP), e venceu por 5 a 2.

Na categoria adulto, o LEC Futmesa teve o seu melhor colocado com Pedro Prando ocupando a 9ª colocação. Leonardo Gonçalves foi o 22º e Roger Ferracin terminou em 31º. O grande campeão foi Thiago Lima do São Paulo FC.





Já na categoria máster, com a participação de 96 botonistas, o LEC Futmesa contou com Uéliton Banhos como o melhor colocado na 19ª colocação geral e 3º na Série Prata. Ronaldo Baltazar ficou em 26º e Marco Antônio em 29º.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: