Londrina é sede de Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa

Londrina sedia a partir desta quinta-feira (30) a 34ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa. Será a terceira vez que a cidade recebe os principais botonistas do país. A competição prossegue até domingo (2) no Hotel Blue Tree Premium.





A projeção da organização do Brasileiro é para a participação de mais de 250 atletas divididos nas categorias adulto, máster e sub-18. Há representantes de praticamente todos os estados brasileiros com destaque para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santos.

Entre os participantes, há jogadores de grandes clubes do futebol nacional como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Internacional, Avaí e Londrina.





"A expectativa nossa é muito grande para fazer o maior Brasileiro da história. É a terceira vez que Londrina sedia a competição, então já temos uma bagagem em termos de organização", frisou Lucas Prando, um dos organizadores do evento.





