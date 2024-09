Atletas do Coritiba Crocodiles mortos em acidente serão velados neste domingo

Os três atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles que morreram em um acidente na descida da Serra das Araras,região sul do Estado do Rio de Janeiro, na manhã do sábado (21), serão velados a partir deste domingo (22). Lucas Padilha, de 42 anos, e Daniel Santos, de 44, serão velados a partir das 20h no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, enquanto Lucas Barros, de 19 anos, será velado em Goiânia (GO).





O acidente ocorreu por volta das 10h e, além das vítimas fatais, deixou onze feridos – a delegação contava com 45 pessoas que estavam no coletivo. Segundo a assessoria de imprensa do Crocodiles, a maioria teve alta e e já retornaram a Curitiba por via aérea.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade