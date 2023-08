Atletas londrinenses miram a final do Campeonato Mundial de Atletismo

Já em Budapeste, capital de Hungria, as ateltas londrinenses Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini vivem a expectativa da estreia no Campeonato Mundial adulto de atletismo, que teve início no último sábado (19) e vai até domingo (27), com a participação de mais de dois mil atletas de 202 países.

Essa é a segunda vez consecutiva que a dupla da equipe Londrina/FEL/Ipec vai ao Campeonato Mundial da categoria adulta. Publicidade Publicidade

Neste ano, principal objetivo das atletas é alcançar uma vaga nas finais de suas provas e somar pontos no ranking mundial, critério de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, que vão acontecer em 2024.

Tatiane Raquel vive uma das melhores fases da carreira. Aos 33 anos, a atleta formada na escolinha de atletismo da equipe londrinense, que tem sede no Cefe (Centro de Educação Física e Esportes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), conquistou no mês passado sua décima vitória na prova dos 3.000 metros com obstáculos do Troféu Brasil e também sagrou-se tricampeã sul-americana. Publicidade

Em maio, justamente em Budapeste, ela venceu o meeting local e marcou o melhor tempo de sua carreira: 9min24seg75.



Londrina EC ainda busca reforços em última janela da Série B Os clubes que disputam a Série B ainda terão mais uma janela para contratações de reforços visando a reta final da competição.



“Aqui tenho boas lembranças, local que eu gostei de correr e estou confiante de que posso conquistar uma vaga na final. Vou lutar muito por isso”, falou a londrinense, líder dos rankings nacional e sul-americano, e principal nome dos 3000 metros com obstáculos feminino do Brasil na última década. No Mundial de Óregon (Estados Unidos), no ano passado, ela não conseguiu avançar das eliminatórias. Publicidade

Na luta por sua primeira vaga olímpica, Livia Avancini, do arremesso do peso, encara o Mundial de Budapeste como uma grande oportunidade.

“Não é todo dia que se tem a oportunidade de disputar um Mundial. Tenho trabalhado forte nos últimos anos por isso, e só os melhores de cada país estão aqui. Aproveitar essa oportunidade e dar o meu melhor sempre”, ressaltou a londrinense de 31 anos. Publicidade

“Já estive no Mundial duas vezes (uma como juvenil, quando foi quinta colocada) e sei o tamanho do aprendizado. Vamos novamente em busca dessa vaga para a final”, acrescentou a atleta, atual vice-líder do ranking nacional.



Futebol feminino continua predominantemente amador no Brasil O futebol feminino continua sendo uma modalidade predominantemente amadora no Brasil.