Autistas acompanham estreia do LEC e ganham sala exclusiva no Estádio do Café

A estreia do Londrina no Campeonato Paranaense no domingo (15) - empate por 1 a 1 com o Azuriz - teve a presença pela primeira vez da Torcida Tubautistas no estádio do Café.





Criada no ano ano passado, a torcida é composta por torcedores com TEA (Transtorno do Espectro Autista).



Publicidade

Publicidade





Nove torcedores, acompanhados dos pais ou responsáveis, acompanharam o primeiro jogo do Tubarão na temporada em um espaço reservado especialmente para este público nas cadeiras cativas do Café.

A partir do confronto contra o FC Cascavel, na quarta-feira (18), o Londrina irá disponibilizar uma sala no estádio do Café, para que os torcedores autista mais sensíveis a ruídos possam acompanhar as partidas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.