Londrina EC empata com Azuris na estreia do paranaense no Café

Não foi a estreia que o torcedor esperava, mas o Londrina mostrou brio e força de vontade e evitou a derrota para o Azuriz aos 49 minutos do segundo tempo. O placar de 1 a 1 na abertura do Paranaense, na tarde de domingo (15), no estádio do Café, mostrou um Tubarão que brigou muito, mas que ainda sofre com limitações físicas e falta de entrosamento, algo normal no início de temporada.





No seu primeiro jogo oficial do ano, o LEC entrou em campo com uma camisa especial em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no fim do ano passado. Com um uniforme branco e a foto do Rei estampada na parte da frente e a expressão Pelé Eterno nas costas, a saudação ao maior jogador da história levou o filho Edinho às lágrimas.

"Tentei me controlar, mas não teve jeito e comecei o jogo chorando. É um misto de dor, tristeza, mas também gratidão e orgulho. Ver todos vestidos com esta camisa até mesmo o estafe é uma coisa muito gratificante e agradeço a todos do clube por esta iniciativa. É algo único no mundo o time do filho do Pelé fazendo esta homenagem", comentou o treinador alviceleste.





Em campo, o LEC dominou o jogo e viu o zagueiro Léo quase abrir o placar ao cabecear para boa defesa do goleiro Fabrício. Sem muitas ações ofensivas, o Azuriz chegou ao gol aos 26 minutos em uma cobrança de falta. Wellisson, ex-LEC, bateu da entrada da área, a bola desviou em Clayton e entrou no canto esquerdo do goleiro Saulo, que não conseguiu chegar no lance.

Clayton, um dos estreantes, foi o melhor e campo e fez boa parceria com Felipe Vieira pelo lado esquerdo. No começo do segundo tempo, o atacante ainda acertou a trave do Azuriz e saiu de campo aplaudido pela torcida.





Sem ainda poder contar com todos os reforços, Edinho mandou a campo três garotos que trabalharam com ele no sub-20 em 2022. Os zagueiros Gabriel e Léo e o centroavante Goiás, que ocupou a camisa 9, que deve ser disputada por Júnior Dutra e Pitbull, que ficaram de fora da primeira partida.

O Londrina aumentou a pressão no segundo tempo, diante de um adversário que se limitou apenas a se defender. Edinho fez as cinco alterações e colocou o time ainda mais no ataque com as entradas de Victor Daniel, Mauri, Vitão e Clinton, os dois últimos também oriundos da base.





Como em 2022, quando o Londrina de Adilson Batista se caracterizou por buscar resultados perdidos nos minutos finais, o Tubarão não se entregou e foi recompensado com um gol do meia Garraty aos 49. Após cobrança de escanteio, o goleiro Fabrício saiu mal do gol e o camisa 10 alviceleste pegou a sobra da entrada da área e acertou um belo chute no ângulo direito.





"Fui premiado e honrado em fazer este gol para o Rei. Se não fosse ele não tinha a camisa 10 e ele vai ser o maior para sempre. Poderíamos ter tido um resultado melhor, mas no fim o ponto é importante neste início de competição", frisou Garraty.





O Londrina volta a campo na quarta-feira (18) para enfrentar o FC Cascavel, às 21h30, novamente no estádio do Café.