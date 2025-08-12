Autódromo de Londrina pode passar por reforma em breve

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, pode ganhar uma nova cara em breve. Na última semana, o prefeito Tiago Amaral (PL) entregou ao secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, um projeto para uma ampla reforma do espaço, estimada em R$ 18 milhões. A proposta, que será avaliada pelo governo estadual, prevê melhorias na pista, boxes, arquibancadas, áreas para eventos e demais estruturas do complexo.





Em entrevista à FOLHA, o secretário de Estado do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, afirmou que a situação atual exige mudanças urgentes. Ele visitou o local na sexta-feira (8). “Estivemos visitando a infraestrutura em Londrina. Viemos supervisionar o autódromo, que está obsoleto e ultrapassado, e queremos fazer uma reforma completa. O governador Ratinho Junior (PSD) pediu que verificássemos as condições, porque precisamos de um autódromo de nível internacional para receber provas, não só da Stock Car, mas de todas as competições internacionais. E isso nós vamos realizar”, garantiu.

A necessidade de reforma no autódromo é pauta antiga e já era discutida na gestão anterior. As principais reclamações são sobre o recape da pista, além da área de segurança e da estrutura precária dos boxes para o trabalho das equipes. Neste ano, encontros reuniram dirigentes de grupos que utilizam o local para provas e treinos, como em abril, quando o prefeito Tiago Amaral indicou que enviaria o projeto da reforma para o governo do Estado.





Principal evento do automobilismo nacional, a Stock Car não é disputada em Londrina desde 2019, um hiato de seis anos. Em 2021, a cidade receberia a abertura da temporada, mas a organização decidiu trocar o evento para Goiânia devido aos problemas estruturais. Desde então, apenas Cascavel tem recebido corridas da categoria no Paraná. Neste ano, serão duas, uma já realizada em maio, e a próxima nos dias 6 e 7 de setembro.

Mesmo com a infraestrutura defasada, o Autódromo Ayrton Senna segue recebendo competições. A principal delas é a Fórmula Truck, que volta à cidade no próximo fim de semana. Os treinos e classificações serão na sexta-feira (15) e no sábado (16), enquanto as provas principais serão disputadas no domingo (17).





