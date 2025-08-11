Londrina EC fecha contrato com zagueiro que estava na Série B

O Londrina acertou a contratação do zagueiro Rafael Castro, de 28 anos. A informação sobre a negociação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pela FOLHA. Segundo apuração da reportagem, o atleta deixa o Remo sem custos e assina com o Tubarão em definitivo.





O defensor chega para suprir a ausência de Caio, que sofreu grave lesão ligamentar no joelho e deixou vaga a posição pelo lado direito da defesa. Atualmente, o titular é Yago Lincoln.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A chegada do defensor atende a uma das exigências de Roger, que pediu atletas das “séries de cima” para a diretoria. Experiente, o atleta chega para brigar pela titularidade, visando compor uma linha defensiva mais experiente ao lado de Wallace.





Revelado pelo Corinthians, Rafael foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015, mas não chegou a atuar profissionalmente pelo clube paulista. Durante seu vínculo, foi emprestado a Chapecoense, Oeste e Ferroviária, até encerrar o contrato em 2018.

Publicidade





A partir daí, passou a defender diversas equipes do futebol brasileiro, entre elas Maringá, Santa Cruz e Treze-PB. Foi no clube paraibano que se destacou e chamou a atenção do Remo, que o contratou no ano passado.





No time paraense, foi titular e teve papel importante na campanha do acesso à Série B, inclusive participando da vitória por 3 a 0 sobre o próprio Londrina, no Mangueirão, pela penúltima rodada da primeira fase, quando deu assistência para um dos gols.

Publicidade





Após encerrar 2024 em alta e iniciar 2025 como titular, Rafael perdeu espaço ao longo da disputa da Série B. Seu último jogo foi há quase dois meses, no dia 14 de junho, entrando no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, em Curitiba.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também:



