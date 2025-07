Brasil disputa final da Americup contra EUA neste domingo

A seleção feminina de basquete está na final da AmeriCup, no Chile. Na noite do último sábado (5), as brasileiras venceram com autoridade a Argentina, por 108 a 68, no Centro de Deportes Colectivos, em Santiago. A decisão será neste domingo (6), às 21h10 (horário de Brasília), no mesmo local, diante dos Estados Unidos.





O confronto reedita a final da última edição do torneio, que reúne seleções das Américas do Sul, Central e Norte. Em 2023, as brasileiras ganharam por 69 a 58 em León, no México, para garantir, pela sexta vez, o título continental. O Brasil é o maior campeão da AmeriCup, que é disputada desde 1989.

A conquista de um eventual sétimo título significa, também, uma vaga direta à Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada em Berlim, na Alemanha, em setembro. Se ficar com o vice, o Brasil terá que disputar um torneio classificatório, que ainda será marcado pela Fiba (Federação Internacional de Basquete).





O triunfo sobre as argentinas teve Bella Nascimento como destaque, com 22 pontos, 18 deles em cestas de três pontos. A ala-armadora de 22 anos nasceu nos Estados Unidos e atua no basquete universitário norte-americano, mas é filha de mãe brasileira, natural de Vitória.

As pivôs Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, que jogam na WNBA (liga norte-americana profissional de basquete) por Chicago Sky e Indiana Fever, respectivamente, também foram importantes na vitória, com 16 pontos cada um. Entre as atletas que atuam na Liga de Basquete Feminino (LBF), transmitida ao vivo pela TV Brasil, destaque à ala Thayná Silva, do Sampaio Corrêa, com 11 pontos e nove rebotes.





O Brasil está invicto nesta AmeriCup. A equipe comandada pela norte-americana Pokey Chatman venceu os seis jogos que disputou. Na primeira fase, as brasileiras derrotaram Argentina (71 a 50), Canadá (74 a 65), República Dominicana (73 a 46) e El Salvador (106 a 49). Antes de reencontrar as argentinas, o time verde e amarelo bateu o México (84 a 61) nas quartas de final.

