Após vitória no European

Belarmino, de Londrina, sobe para 2º no ranking mundial de kickboxing

Matheus Camargo - Redação Folha
21 mai 2025 às 16:55

Arquivo pessoal
O lutador londrinense de kickboxing, Guilherme Belarmino, subiu para a segunda colocação no ranking mundial de sua categoria, a Kicklight -84kg, dias após ter vencido a European Cup, em Varaždin, na Croácia.


O atleta foi ao país europeu no início do mês e conseguiu o tricampeonato da competição. Na oportunidade, Belarmino estava na terceira colocação e aguardava as novas pontuações para saber se avançaria no ranking mundial. A atualização foi divulgada na terça-feira (20) e comemorada pelo londrinense.

"É uma sensação fantástica, pois estamos batalhando muito todos os dias, treinando e nos capacitando para chegar ao topo do ranking mundial. Isso não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Um objetivo construído por uma equipe de pessoas comprometidas", destacou o lutador.


O próximo compromisso de Belarmino será o Campeonato Brasileiro de kickboxing, de 18 a 22 de junho, em Brasília. O atleta segue sua preparação visando a principal disputa da temporada, que será no fim de novembro, quando o londrinense vai disputar o Campeonato Mundial da categoria, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.


Guilherme Belarmino Kickboxing ranking
