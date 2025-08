Bellintani atualiza situação do CT do Londrina EC

Guilherme Bellintani, dono da Squadra Sports, empresa que controla a SAF do Londrina Esporte Clube, atualizou a situação da construção do centro de treinamentos próprio do clube. O terreno destinado à obra, já pertencente à SAF, fica localizado na estrada da Cegonha, na zona sul de Londrina.





Segundo Bellintani, o projeto está praticamente finalizado e foi desenvolvido pelo arquiteto Guilherme Luiz Caporali de Vasconcelos, que faleceu no último dia 1º de agosto, aos 52 anos, e recebeu homenagem do Londrina. “Tivemos a perda do Guilherme, meu xará, responsável pelo projeto do VGD, além do projeto do CT, mas ainda assim conseguimos concluir o planejamento e agora entramos na fase de orçamentos com as empresas candidatas à construção”, afirmou o empresário em entrevista à rádio Paiquerê 91,7, em Itu, antes da derrota por 1 a 0 para o Ituano.

A expectativa é de que as obras comecem o quanto antes. “A ideia é iniciar logo para que o Londrina, pela primeira vez em sua história, tenha um centro de treinamento próprio. Estamos entrando em uma nova fase e, se tudo correr bem, esperamos que em 2026 o clube já possa treinar em sua própria estrutura”, explicou.





Bellintani também destacou a importância simbólica do retorno ao estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). “É um estádio que ainda precisa de muitas melhorias, mas é nosso, é aconchegante e acolhe o torcedor alviceleste. Se conseguirmos avançar nas obras do CT e consolidar nossa casa, 2026 pode ser um ano marcante para a história do Londrina. Mas, antes disso, precisamos terminar bem 2025 e conseguir o retorno à Série B.”

Projeto de longo prazo

Além das obras estruturais, Bellintani reforçou que o projeto da SAF busca recolocar o Londrina em evidência no futebol nacional, com um trabalho de longo prazo, mesmo que decisões rápidas precisem ser tomadas ao longo do caminho.

“Quem tenta colher fruto antes da hora, colhe verde. A árvore precisa crescer, dar fruto e amadurecer para só então colher. No futebol, não é diferente. Nosso projeto é de longo prazo, mas exige atitudes de curto prazo”, avaliou. “Perdemos um titular? Fomos atrás de uma reposição. Perdemos o treinador? Buscamos alguém à altura.”





O dirigente reforçou que entende o peso do clube. “Sabemos o que o Londrina representa e o que pode voltar a ser. Para reconquistar relevância no cenário nacional, será necessário tempo, planejamento e muito cuidado”, concluiu.

