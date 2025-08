Paulo Assis deixa o Londrina EC para assumir cargo no América-MG

O Londrina Esporte Clube sofreu uma baixa importante em sua estrutura administrativa na manhã desta terça-feira (5). O CEO da SAF do clube, Paulo Assis, comunicou que está deixando o cargo após receber uma proposta do América-MG. Assis era considerado o braço-direito de Guilherme Bellintani na Squadra Sports, grupo que tem o Londrina como principal clube da sua plataforma multiclubes.





A informação sobre o interesse do América-MG foi divulgada inicialmente pela rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, e confirmada pela FOLHA. Nas últimas horas, as negociações avançaram, e a saída de Assis está concretizada.

O América-MG estava em busca de um substituto para Fred Cascardo, que deixou o cargo de executivo de futebol na segunda-feira (4), após seis anos no clube. Paulo Assis, por sua vez, tem forte ligação com o time mineiro, visto que iniciou sua trajetória no futebol no próprio América, onde foi de diretor administrativo à superintendência geral, cargo que ocupou até 2020.





No mesmo ano, assumiu como CEO do Cruzeiro e liderou o processo de transformação do clube em SAF, ainda sob a gestão de Ronaldo Fenômeno. Em 2023, foi contratado pelo Londrina para assessorar o clube na busca por investidores, o que culminou na chegada da Squadra Sports.

Após a aquisição liderada por Bellintani, Assis foi escolhido para comandar a SAF do Tubarão, decisão que gerou repercussão por ele ter atuado diretamente na intermediação da venda. Sua passagem no comando durou um ano e oito meses.





Por meio de nota, o Londrina confirmou a saída de Paulo Assis: "O Londrina EC comunica que nosso atual CEO, Paulo Assis, recebeu convite para atuar em outro clube e, por questões familiares, decidiu aceitar a proposta. Paulo conclui o seu ciclo no Londrina e deixa um legado importante na construção do nosso projeto esportivo e empresarial", divulgou o clube.

