Botafogo enfrenta Atlético de Madrid, após vitória contra PSG

Após superar o campeão da Champions League Paris Saint-Germain, o Botafogo entra em campo embalado nesta segunda-feira (23), às 16h, no Rose Bowl, para enfrentar o Atlético de Madrid pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Basta um empate para avançar às oitavas de final em primeiro lugar.





A tendência é que o técnico Renato Paiva repita a escalação da vitória sobre o PSG, tendo Igor Jesus como referência no ataque. Nenhum jogador do Fogão está suspenso.

Paiva elevou seu patamar no Botafogo com a vitória épica sobre o PSG, conquistada quase quatro meses após sua chegada com desconfiança ao clube. De lá para cá, o técnico português vem amenizando as dúvidas com a calma e a confiança de que convenceria os críticos com o tempo. Afinal, nem Guardiola e Mourinho agradam a todos, como ele mesmo já destacou.





Paiva assumiu o time celebrando ter sido o "Escolhido" por John Textor no final de fevereiro. Ele chegou para ser o sucessor de Artur Jorge após dois meses de procura por um novo treinador, mas não agradou parte da torcida. Ex-Benfica, ele veio do Toluca (México) e teve trabalho contestado no Bahia, em sua primeira passagem pelo Brasil, mas foi a aposta da diretoria entre as opções disponíveis.

Paiva oscilou no início e foi até chamado de "burro", mas recolocou o time na rota antes do Mundial. Com ele à frente da equipe, o Glorioso buscou a vaga nas oitavas da Libertadores, melhorou no Brasileiro e viajou aos EUA com três vitórias seguidas.





Para se classificar, o time espanhol precisa vencer o Botafogo por pelo menos três gols de diferença. Um empate pode ser suficiente, mas a classificação dependeria do tropeço dos franceses contra o lanterna Seattle Sounders.

Entre os atletas comandados por Diego Simeone, o discurso é de respeito à equipe brasileira. “O elenco do Botafogo não é um elenco qualquer, tem jogadores grandes, de muito talento. Na Europa, os clubes compram jogadores de lá e eles viram as estrelas dos clubes europeus logo depois, assim que não me surpreende nada, eu sabia que ia ser assim", falou o goleiro esloveno Oblak.





"Pode ser que os europeus não conheçam tão bem o tamanho dos clubes sul-americanos, mas eu sei como é no nosso continente. O Botafogo mostrou que é forte e competitivo", opinou Julián Álvarez. "Eu vi o jogo contra o PSG e estavam bem organizados na defesa. Mas o PSG não cruza tantas bolas na área, como nós fazemos”, disse Sorloth. (Com Folhapress)