Brasil atropela República Dominicana e avança às quartas da AmeriCupW

A seleção brasileira feminina de basquete continua com 100% de aproveitamento na AmeriCupW (Copa América feminina), disputada em Santiago (Chile). Nesta terça-feira (1), a atual campeã do torneio não tomou conhecimento da República Dominicana: derrotou as adversárias por 73 a 46.





Com o resultado, o Brasil já garantiu a liderança do Grupo A e terá como adversário nas quartas de final o quarto colocado do Grupo B (Estados Unidos, Colômbia, México, Porto Rico e Chile). A seleção que faturar o título garante presença na Copa do Mundo de 2026, na Alemanha. Já as equipes que terminarem do segundo ao sexto lugar seguirão para a disputa do Pré-Mundial.

O triunfo desta terça-feira (1º de julho) foi o terceiro em em três jogos do Brasil na competição. A seleção estreou com vitória sobre a Argentina, e depois superou o Canadá. Nesta quarta (2), às 12h40 (horário de Brasília) o time comandado pela técnica norte-americana Pokey Chatman enfrenta Ell Salvador, na partida de encerramento da fase de grupos.





A armadora Bella Nascimento (camisa 8) foi o destaque da amarelinha ao anotar 14 pontos e sete assistências. "É um sonho estar aqui, há muito tempo queria jogar pela seleção e estou dando o meu melhor", disse a atleta de 22 anos, que joga no basquete universitário norte-americano.





O panorama da partida desta terça (1º) ficou claro logo no primeiro quarto. O Brasil fechou a parcial em 31 a 5. Percebendo que as dominicanas não estavam oferecendo muita resistência, Pokey Chatman rodou a equipe e poupou as principais jogadoras. A ala Damiris Dantas e a pivô Kamilla Cardoso, por exemplo, principais destaques da seleção no geral, atuaram por apenas 13 e 12 minutos, respectivamente. Todas as 12 convocadas tiveram oportunidade de entrar em quadra.





