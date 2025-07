Brasil bate o Paraguai e se classifica para a semifinal com 'gol déjà vu'

A partida contou com dois lances bastante curiosos e idênticos que resultaram em gols para a seleção . Aos 27 minutos do primeiro tempo, Yasmin abriu o placar em uma cobrança de falta no canto direito da goleira paraguaia. A bola passou por todas as marcadoras e balançou a rede sem desvios. Aos 39 minutos, Yasmin marcou novamente em um lance praticamente igual ao do primeiro gol. Nas redes sociais, a coincidência rendeu memes e muita repercussão: Veja o vídeo:

O Brasil chegou à terceira vitória pela Copa América Feminina, disputada no Equador, ao derrotar o Paraguai por 4 a 1 na noite desta terça-feira (22). Com o resultado, a seleção garantiu vaga às semifinais da competição . As brasileiras lideram o Grupo B com nove pontos.

A Colômbia é a única equipe que ainda pode superar o Brasil na tabela. Mesmo assim, não compromete a classificação da equipe brasileira. O jogo contra as colombianas pela última rodada da fase de grupos será na sexta-feira (25), às 21h (de Brasília), com transmissão gratuita pela TV Brasil.

O compromisso de sexta é considerado o mais difícil do Brasil nesta Copa América. A Colômbia foi vice-campeã de três das últimas quatro edições e fez a melhor campanha sul-americana da Copa do Mundo passada, em 2022, na Austrália e na Nova Zelândia, parando nas quartas de final.



