Londrina EC está próximo de anunciar a contratação de Quirino, revelado pelo clube

O Londrina EC está muito próximo de anunciar o retorno do centroavante Quirino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. A negociação está avançada e restam apenas detalhes para o acerto com o atleta da Ferroviária-SP ser oficializado. Ele deixa o clube, que está na Série B, como artilheiro da temporada, com sete gols em 22 jogos.





Revelado pelo próprio Londrina em 2012, o atacante pode vestir novamente a camisa alviceleste após quase uma década, já que sua última temporada completa pelo Tubarão foi em 2015.

Quirino era alvo de outros clubes da Série C, como Maringá e Ituano, mas demonstrou o desejo de voltar ao LEC, conforme informou inicialmente a Paiquerê 91,7 e confirmou a FOLHA. Depois do início no Londrina, o jogador passou por diversos empréstimos entre 2016 e 2018, por JMalucelli, Sergipe e Operário, até ter seus direitos adquiridos pelo clube de Ponta Grossa.





A melhor fase da carreira veio em 2021, quando marcou 13 gols em 34 jogos pelo Ypiranga-RS. Desde então, passou por Avaí, Novorizontino, Ituano, Inter de Limeira e Mirassol, onde integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A. No fim de 2024, foi contratado pela Ferroviária e ajudou o time de Araraquara a subir para a Série B, inclusive marcando um dos gols da Ferrinha na vitória por 3 a 2 sobre o LEC, em Araraquara, no quadrangular do acesso. O Tubarão ficou pelo caminho, enquanto o time paulista subiu ao lado do Athletic-MG.

A chegada do atacante busca preencher lacunas deixadas por recentes saídas. Edson Cariús acertou com o Manauara-AM, para disputar a Série D. O clube também perdeu os jovens Pablo, vendido ao Nacional-POR, e Kaique, emprestado ao Académico de Viseu-POR.





Reforços após cobrança

A movimentação mais intensa do Londrina no mercado ocorreu após a cobrança pública do técnico Roger Silva, feita depois da vitória por 2 a 0 sobre o Itabaiana-SE. O treinador explicou que, no acordo com a diretoria, os primeiros dez dias seriam dedicados à análise do elenco, antes de definir contratações.

“Estou aqui cumprindo o que foi combinado. Vi o esforço da diretoria em busca de reforços e sigo esperando. Precisamos qualificar o elenco. Não é só gastar, mas fazer contratações que façam a diferença. Temos a 14ª folha da competição, e isso pode pesar na reta final”, afirmou o técnico.





Desde sua chegada, há 45 dias, o clube anunciou oficialmente apenas dois reforços: o ponta Rikelmi e o centroavante Eliel. No período, também saíram o volante Sousa e o meia Gustavo França, além dos três centroavantes citados.





Roger destacou que conta com um bom grupo, mas reforçou a necessidade de mais peças. “Estou fazendo o melhor com o que tenho, mas precisamos de mais experiência e competitividade. Vejo esforço e sigo torcendo para que as novas peças cheguem”.





Além de Quirino, o LEC encaminhou a contratação do zagueiro Wellington Manzoli, de 24 anos, destaque do Paranavaí, conforme noticiado pela FOLHA na terça.