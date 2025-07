Brasil derrota Japão e mostra força na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina deu mais uma prova de que é umas das favoritas a conquistar o título da Liga das Nações de Vôlei (VNL), pois derrotou o Japão por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/18 e 25/20), na manhã deste domingo (13) em Chiba (Japão). O Brasil, que já entrou em quadra classificado à fase final da competição, garante com este resultado o segundo lugar na fase classificatória.





O maior destaque da seleção verde amarela na partida, a ponteira Julia Bergmann, que somou 15 pontos (14 de ataque e um de bloqueio), destacou, após a partida, a boa apresentação diante das japonesas: “Foi um jogo importante, que mostrou todo o trabalho que fizemos nessa VNL. Terminamos com a chave de ouro, pois vencer o Japão por 3 sets a 0 não é fácil. Mas acho que o time todo jogou bem. Todas estavam focadas o tempo todo, defendendo, bloqueando, atacando. Então é um resultado muito positivo. Agora é comemorar um pouquinho e se preparar para a fase final”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As oito melhores seleções ao término da primeira fase (12 rodadas) avançam às quartas de final da VNL, que serão disputadas na Polônia entre os dias 23 e 27 de julho. O Brasil busca o título inédito da competição.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: